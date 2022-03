Właśnie poznaliśmy oficjalną datę premiery gry Dolmen – RPG akcji, którego akcja toczy się w kosmicznym, pełnym horroru uniwersum science-fiction.

Premiera gry Dolmen już w maju

Jeśli czekacie na ciekawe RPG akcji, któremu dodatkowo towarzyszy dreszczyk emocji, to Dolmen wydaje się być produkcją w sam raz dla Was. W grze przemierzamy świat Revion Prime, gdzie przyjdzie nam stawić czoła obcym gatunkom, skorumpowanym korporacjom, czy nieznanym wymiarom. Na szczęście, w tej podróży nie będziemy sami, bowiem twórcy zapowiedzieli również tryb kooperacji oraz tryb wieloosobowy. Jeśli zaś chodzi o premierę, to ta została ustalona na 20 maja 2022 roku. Produkcja zmierza na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC. Warto tutaj również dodać, że gra otrzyma polską lokalizację (napisy). Poniżej możecie obejrzeć nowy zwiastun produkcji:

Zgarnij zestaw rebelianta dzięki Edycji Dnia Pierwszego

Edycja Dnia Pierwszego zawiera mnóstwo unikalnych przedmiotów dla graczy, poprawiając warunki ich podróży po Revion Prime. W skład zestawu wchodzi kompletna zbroja oraz miecz i topór. Wszystko po to, aby ułatwić pokonywanie przeciwników.

Wygląda więc na to, że maj zapowiada się naprawdę ciekawym miesiącem dla graczy. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie przesunięcie daty premiery innego RPG akcji – Forspoken.

Jak Wam się widzi Dolmen? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Koch Media