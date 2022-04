Kiedyś to kręcili filmy. Jeśli tak właśnie uważasz, to FlixClassic może być serwisem VOD stworzonym właśnie dla ciebie.

FlixClassic – serwis VOD z klasyką kina

FlixClassic to najnowszy serwis VOD dostępny w Polsce. Właśnie dziś miejsce ma jego debiut i z tej okazji postanowiliśmy się mu przyjrzeć.

W przeciwieństwie do Netfliksa czy HBO Max, katalog tworzy tu klasyka kina: od Zmęczonej śmierci z 1921 roku do Morderczych klownów z kosmosu z 1988. Na dobry początek udostępniono prawie 300 produkcji, w tym Wielkie nadzieje, Góra boga kanibali, Ucieczka na Atenę, Franciszek czy Obywatel John Doe. Otrzymaliśmy też zapowiedź, że co tydzień biblioteka będzie wzbogacana o kolejne tytuły z takich gatunków jak dramat, animacja, sci-fi, horror, komedia, western czy musical.

„Mamy wiele zapytań o to, gdzie można obejrzeć klasyki − stare dobre kino z legalnych źródeł. FlixClassic to platforma, na którą od dawna wszyscy czekają, my także. Dlatego chętnie wspieramy ten projekt, którego repertuar niesie za sobą unikalne wartości” − powiedziała Kinga Jakubowska, prezeska Fundacji Legalna Kultura, jednego z partnerów serwisu.

Jak wygląda oferta FlixClassic: cena i co w zamian?

Serwis oferuje treści w jakości HD, sprawną wyszukiwarkę (umożliwiającą odnajdywanie filmów po tytułach lub nazwiskach twórców i aktorów), ograniczenia wiekowe, a także możliwość oglądania na dwóch ekranach równocześnie. FlixClassic jest przy tym dostępny z poziomu przeglądarki internetowej oraz jako aplikacja na Androida oraz iOS-a. Wkrótce uruchomiona ma zostać również aplikacja Smart TV.

Abonament FlixClassic wynosi 12,99 zł miesięcznie lub 129,90 zł rocznie. Przy płatności za 12 miesięcy z góry otrzymujemy zatem dwa miesiące w prezencie. Jeśli chcesz dać szansę temu serwisowi, to zapisując się do newslettera do 29 kwietnia, otrzymasz kod, pozwalający na bezpłatne testowanie go przez 10 dni.

Źródło: Louder, FlixClassic