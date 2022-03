Disney+ w Polsce wreszcie ma dokładną datę premiery. Już niebawem wystartuje u nas serwis, dzięki któremu obejrzymy nowości ze świata Marvela czy Gwiezdnych wojen, a także produkcje Pixara czy National Geographic.

Kiedy Disney+ w Polsce? Startuje już w czerwcu

Dobra wiadomość na początek tygodnia: oczekiwanie wreszcie dobiega końca. Oficjalnie potwierdzono, że Disney+ w Polsce zadebiutuje już 14 czerwca 2022 roku.

Warto zapamiętać tę datę, bo ten serwis streamingowy jest jednym z najciekawszych na rynku. Jego mocnymi stronami są przede wszystkim: bogata i różnorodna oferta oraz bardzo wysoka jakość. Okazuje się, że i cena Disney+ nie będzie należeć do szczególnie wysokich. A skoro już o tym mowa, to może przyjrzyjmy się temu nieco dokładniej…

Ile kosztuje Disney+? Cena: 28,99 zł miesięcznie

289,90 zł rocznie

Cennik Disney+ wygląda nieźle

Jak widzisz powyżej, za miesiąc dostępu do serwisu Disney+ zapłacimy tyle samo, co za podstawowy pakiet Netflix i tym samym o złotówkę mniej niż za HBO Max. Ciekawostką jest to, że pojawi się także możliwość dokonania opłaty rocznej, dzięki której wykupimy abonament na 12 miesięcy w cenie 10.

Dodajmy od razu, że w ramach jednego abonamentu możliwe będzie utworzenie 7 profili (w tym dziecięcych) i równoczesne oglądanie treści nawet na 4 urządzeniach. Abonenci otrzymają też możliwość pobierania filmów i seriali na 10 swoich urządzeń – do późniejszego oglądania ich offline.

Oferta Disney+, czyli co otrzymamy w zamian

Sama cena o niczym nie świadczy, dopiero w połączeniu z ofertą, nabiera sensu. W przypadku Disney+ zaś wydaje się bardzo atrakcyjna. Serwis zaoferuje bowiem dostęp do klasycznych, jak i premierowych produkcji z katalogów wielu znanych i lubianych marek:

Disney

Pixar

Marvel

Star Wars

20th Century Studios

National Geographic

FX

Searchlight

Disney+ to też jedyne miejsce, w którym obejrzymy oryginalne seriale, takie jak The Mandalorian czy The Book of Boba Fett ze świata Gwiezdnych wojen, jak również Moon Knight z uniwersum Marvela. To także świeżutkie filmy pokroju Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Luca czy Encanto.

Jaką jakość zaoferuje Disney+?

Oprócz bogatej kolekcji filmowo-serialowej Disney+ zaoferuje też bardzo wysoką jakość. Można liczyć na rozdzielczość 4K, obraz HDR, obsługę funkcji IMAX Enhanced czy też przestrzenne audio w formacie Dolby Atmos. Jest na co czekać. I na szczęście tego czekania nie zostało już za wiele.

Źródło: Disney, informacja własna