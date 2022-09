W jaki sposób technologia Bluetooth może pomóc w ochronie pieszych i rowerzystów? Ford wyjaśnia, na czym polega jego pomysł.

Piesi i rowerzyści na drogach – Ford ma pomysł, jak zredukować zagrożenie

Według oficjalnych statystyk polskiej policji w 2021 roku na drogach zginęło ponad 500 pieszych, a kolejnych 4 tysiące zostało rannych. W wypadkach brały również udział ponad 3 tysiące rowerzystów. To liczby, które Ford ma nadzieję obniżyć. I to poprzez tak popularną technologię jak Bluetooth. Jednak choć intencje są jak najlepsze, to w skuteczność rozwiązania można powątpiewać.

Zacznijmy od tego, w jaki sposób w ogóle Bluetooth mógłby pomóc w walce z wypadkami drogowymi z udziałem pieszych i rowerzystów. Pomysł Forda polega na wykorzystaniu aplikacji na telefon, która – odczytując lokalizację użytkownika – mogłaby (właśnie przez Bluetooth) poinformować samochód (a w konsekwencji: jego kierowcę) o tym, że znajduje się w pobliżu. Ot, dodatkowa warstwa ochrony – do uwagi kierowcy i samochodowych systemów wizyjnych – aktywowana na przykład w przypadku szybkiego zbliżania się pieszego do przejścia za rogiem.

To się jednak nie uda. Prawie na pewno

Podobnego rozwiązania próbowano w walce z pandemią COVID-19. Pojawiła się aplikacja, dzięki której telefony poprzez Bluetooth informowały się o swojej obecności i w przypadku wykrycia u jednego z użytkowników koronawirusa, informacja o możliwym kontakcie trafiała do pozostałych osób. To miałoby działać podobnie i dlatego… mało prawdopodobne jest, by zadziało. Trudno będzie bowiem zachęcić osoby do zainstalowania takiej aplikacji na telefonie i korzystania z niej – przede wszystkim ze względu na prywatność oraz utratę energii, czyli skrócenie czasu działania między ładowaniami.

Ford wskazuje jednak także atuty swojej propozycji. Przede wszystkim jest to fakt, że w tej technologii wykorzystywany jest Bluetooth, dzięki czemu praktycznie każdy współczesny samochód z miejsca staje się z nią kompatybilny. Amerykański producent zwraca również uwagę na potencjalnie większą skuteczność niż w przypadku systemów wizyjnych (pieszy nie musi się bowiem znajdować w zasięgu wzroku). Nawet jeśli by się z tymi argumentami zgodzić, to zawarte w poprzednim akapicie wątpliwości chyba jednak górują. Jakie jest twoje zdanie?

