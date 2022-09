W Polsce zarejestrowanych jest około 40 milionów pojazdów. Wiesz, ile z tego stanowią samochody elektryczne? Wynik nie jest imponujący, choć liczba tych aut dynamicznie rośnie.

Już ponad 50 000 samochodów elektrycznych w Polsce

W połowie 2022 roku udało się przekroczyć „magiczną” barierę – zarejestrowano już w Polsce ponad 50 tysięcy samochodów elektrycznych. W tej liczbie znajdują się zarówno auta osobowe, jak i samochody użytkowe. Nie jest to zły wynik, choć oczywiście przy 40 milionach zarejestrowanych pojazdów wydaje się marginalny.

Trzeba jednak mieć świadomość tego, że liczba ta bardzo dynamicznie rośnie. Dość powiedzieć, że tylko w pierwszym półroczu 2022 zarejestrowano ponad 11,5 tysiąca spośród tych 50 tysięcy pojazdów. Nic też nie wskazuje na to, by przyrost miał spowolnić – szczególnie że „elektryki” dostępne są w coraz bardziej atrakcyjnych cenach, a wybór jest coraz większy.

Praktycznie wszyscy liczący się producenci mają już w swoich katalogach samochody elektryczne, a wielu z nich zadeklarowało chęć odejścia od silników spalinowych w ciągu najbliższej dekady (lub niewiele później). Do tego – co warto podkreślić – wzrost zainteresowania przypada na czas, w którym ogólnie Polacy coraz rzadziej kupują nowe samochody.

Rośnie też liczba stacji ładowania w Polsce

Należy także odnotować, że dynamicznie zwiększa się także liczba dostępnych w Polsce stacji ładowania. Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, w naszym kraju mamy już około 2300 takich punktów, z czego ponad 1600 to stacje AC, którym towarzyszy przeszło 660 stacji DC. Najwięcej znajduje się w Warszawie, a dalej w rankingu plasują się: Gdańsk, Katowice, Kraków, Poznań, Olsztyn, Wrocław, Toruń, Szczecin i Sosnowiec.

Co będzie dalej? Według aktualnych szacunków do 2025 roku popyt na samochody elektryczne będzie wyższy niż na jakiekolwiek inne pojazdy silnikowe, a do 2030 roku wzrośnie do 50 proc. całego rynku. Wierzysz w te wyliczenia?

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Beesafe