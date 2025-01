Jeśli szukasz gier w podobnym do serii STALKER, to zapisz tę nazwę – Forest Reigns. Deweloperzy z ukraińskiego VG Entertainment przybliżają swój nowy projekt. Co istotne, w szeregach studia znajdują się byli pracownicy GSC Game World.

STALKER 2 – lub po prostu seria STALKER – nie wyczerpuje w pełni tematu postapokaliptycznych gier FPS. Oto nadchodzi bardzo ciekawa produkcja, która ma szansę stać się ciekawą alternatywą do wymienione w tekście dzieła GSC Game World. Oto Forest Reigns na pierwszym zwiastunie.

Forest Reigns na zwiastunie

Forest Reigns to FPS akcji łączący w sobie cechy RPG oraz survivalowe. Całość jest utrzymana w postapokaliptycznym klimacie. Na papierze wygląda to łudząco podobnie do gier z serii STALKER, ale zwiastun uwypukla różnice.

Zdecydowanie nie jest tak ponuro i szaro, jak w przypadku serii STALKER. W toku rozgrywki gracze wyruszą do zrujnowanego Paryża, w którym rządzi przyroda. Ten ekosystem będzie reagować żywo na nasze poczynania – może być wsparciem lub zagrożeniem dla protagonisty.

W grze ikoniczne miejsca Paryża zostały przekształcone przez agresywne siły przyrody. Jeśli zaatakujesz las, on zaatakuje ciebie. Jednak umiejętne podejście pozwoli skierować jego siły przeciwko wrogom. Gracze będą mogli ulepszać broń i korzystać z elementów skradankowych, by sprostać wyzwaniom tego nieprzyjaznego środowiska.

Kiedy premiera Forest Reigns?

Grę można dodać aktualnie do kolejki życzeń na platformie Steam. Data premiery Forest Reigns pozostaje tajemnicą. Wygląda na to, że priorytetem dla studia jest stworzenie w pierwszej kolejnosci pecetowej wersji gry.

Źródło: Steam, IGN