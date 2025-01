The Sims kończy 25 lat. Twórcy szykują darmową zawartość

W tym roku seria The Sims świętuje swoje 25-lecie. Pierwsza gra z tej kultowej serii pojawiła się na rynku 4 lutego 2000 roku. Z tej wyjątkowej okazji twórcy zorganizowali cały miesiąc pełen atrakcji dla fanów na całym świecie. Nie zabraknie darmowej zawartości.

The Sims – tej marki nie trzeba raczej nikomu przybliżać. Popularny symulator życia skończy w tym roku 25 lat i właśnie z tej okazji twórcy przygotowali szereg atrakcji dla graczy. Przyjrzyjmy się im.

The Sims kończy 25 lat - nadchodzi darmowa zawartość

Oto oficjalny harmonogram:

16 stycznia – 3 kultowe Kolekcje

27–31 stycznia – Pora na nostalgię

4 lutego – obchody 25. urodzin: 25-godzinna transmisja na żywo, The Sims 4: Rozpoczęcie wydarzenia, The Sims 4: Darmowa zawartość, The Sims FreePlay: Wydarzenia

6 lutego – sezon The Sims 4 Motherlode

25 lutego - niespodzianka

4 lutego 2025 r. The Sims 4 otrzyma potężną aktualizację podstawowej wersji gry. Wprowadzi ona ponad 70 obiektów i nie tylko. Pojawią się między innymi nowe opcje trybu Stwórz Sima, nowe fryzury (również te dziecięce), nowe ubrania oraz dodatki w postaci biżuterii, czapek i butów.

Nie zabraknie nowych obiektów w trybie budowania. Do gry trafią np. stylowe okna i drzwi oraz drewniane elementy wykończeniowe szafek kuchennych.

Co wydarzy się 25 lutego?

Nie wiemy jeszcze, co konkretnie wydarzy się 25 lutego 2025 r. Niewykluczone, że tego dnia pojawią się kolejne oficjalne informacje na temat nowej odsłony The Sims. We wrześniu 2024 r. poznaliśmy przyszłość marki The Sims, więc jest na co czekać.

Źródło: EA