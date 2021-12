Wystartował nowy, 3. Rozdział Fortnite, którego tytuł brzmi: Odwrócenie. Świat megahitu z gatunku battle royale zmienił się nie do poznania, a na tym wcale nie koniec zmian.

Fortnite: 3. Rozdział z nową mapą

Rozdział 3 w Fortnite otwiera Sezon 1: Odwrócenie, który przyszedł wraz z nową mapą – bardziej zróżnicowaną niż wcześniejsza. Na jej zachodnich krańcach czekają na ciebie pokryte śniegiem pagórki, na wschodzie – tropiki i wody, które możesz pokonać motorówką, a pomiędzy nimi – trawiaste równiny. Co więcej, wspomniany wcześniej śnieg wraz z upływem czasu topnieje, odkrywając najrozmaitsze tajemnice.

Zobacz oficjalny zwiastun Sezonu 1 Rozdziału 3 w Fortnite: Odwrócenie

Przemierzając tę nową mapę wreszcie dotrzesz do punktu, który nada się na rozbicie obozu. Tam postaw swój namiot, w którym przechowasz przedmioty i uleczysz się, a także pomożesz zrobić to samo swoim towarzyszom. Namioty mogą zostać zniszczone przez burze, ale ich zawartość pozostaje bezpieczna.

Zwycięstwo to chwała, ale i brzemię

Jak w każdej grze, chodzi oczywiście o to, by wygrać. Bycie zwycięzcą w trzecim rozdziale Fortnite to jednak nie tylko chwała, ale i brzemię. W kolejnym meczu na twojej głowie pojawi się bowiem korona świecąca pełnym blaskiem… a więc sprawiająca, że trudno będzie ci się ukryć przed przeciwnikami. Jeśli mimo to uda ci się wygrać po raz kolejny, nie ominie cię wyjątkowa nagroda.

Podczas tych walk możesz wykorzystać nowe ruchy. Znajdują się wśród nich ślizgi (do szybkiego poruszania się w dół zbocza), huśtanie (na różnych budynkach) i czołganie się (by szybko się wycofać). Nie zabraknie też nowych typów uzbrojenia, a dopełnieniem całości będą oczywiście nowi bohaterowie, w tym Spider-Man i twardziel z twarzą Dwayne’a „The Rock” Johnsona.

Rozpocznij zabawę lub powróć do Fortnite

Te wszystkie zmiany i nowinki mają sprawiać, że trzeci sezon Fortnite będzie dobrym momentem na rozpoczęcie zabawy albo też powrót do gry. Przewaga wypracowana przez największych hardkorowców nieco stopnieje… jak śnieg na nowej wyspie.

Źródło: Epic Games, informacja własna