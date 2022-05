Epic Games zaserwował Fortnite wiosenny remanent. Najnowsza aktualizacja to zmiany na mapie, bitwa o Wykrzywione Wieże i gwiezdnowojenne wyzwania nagradzane Sztandarem Imperium. Na co mogą liczyć gracze i jak długo wydarzenie Star Wars X Fortnite potrwa na Wyspie?

Fortnite x Star Wars to wydarzenie, które npotrwa od 3. do 17. maja br. W tym czasie w grze będą świetlne miecze i karabiny blasterowe E-11 rodem z Gwiezdnych Wojen. Jak zdobyć międzygalaktyczną sławę i uzbrojenie oraz zawalczyć o Sztandar Imperium?

Jak zdobyć Sztandar Imperium w Fortnite X Star Wars?

Sztandar Imperium to najwyższe trofeum w gwiezdnowojennych przygodach. Godny go gracz musi do17 maja (6:00 rano czasu środkowoeuropejskiego) udowodnić swoją przynależność do sił Rebelii. Potwierdzenie, że moc jest po jego stronie, gracz zdobywa po wykonaniu pięciu gwiezdnowojennych zadań.

Większość z nich polega na umiejętnym wykorzystywaniu wszelkiej kontrabandy Jedi. Przygotować się należy także na wyczerpujące walki z tak trudnym przeciwnikiem jak Dark Vader. Niezbędny będzie przechwyt świetlnych mieczy i kosmicznych ścigaczy, a także wykorzystanie uzbrojenia produkcji słynnego BlasTech Industries. Jak zdobyć potrzebny arsenał?

Jak zdobyć świetlne miecze w Fortnite X Star Wars?

Uzbrojenie godne Luke’a Skywalkera dostępne będzie bez najbliższe dwa tygodnie i to bez opłat. Do zgarnięcia na drodze zbieractwa są cztery modele świetlnych mieczy w tradycyjnych barwach ulubionych gwiezdnowojennych bohaterów:

Gdzie się udać po karabin blasterowy E-11 w Fortnite X Star Wars?

Karabin blasterowy E-11 to model, produkowany przez niezawodne w Gwiezdnych Wojnach BlasTech Industries.

W Fortnite można go kupić za sztabki złota od obecnych na Wyspie szturmowców. Poszukują oni Obi-Wana i w tym celu organizują punkty kontrolne, w których można doknać transakcji. Oszczędny gracz może także trafić na ten rodzaj uzbrojenia podczas eksploracji mapy oraz w skrzyniach.

Dlaczego Gwiezdne Wojny goszczą w Fortnite?

Wizyta Gwiezdnych Wojen w Fortnite miała już miejsce w 2019 roku, a opowiadający się po stronie Rebelii gracze od dawna domagali się powrotu gości. Epic Games postanowiło podpisać się pod tym zaproszeniem z okazji przypadającego na 4. maja Star Wars Day. Jak przystało na porządne urodziny, potrwają one aż dwa tygodnie. Gracze chcący pamiętać ten czas na dłużej, mają niepowtarzalną okazję do wydania żywej gotówki. Wizytując sklep można wzbogacić swój look o strój:

Szturmowca Imperialnego

Kylo Rena

Zorii Bliss

Finna

Żołnierza Sithów

Booba Fett

Fennec'a Shanda

Krrsantana.

Co zmienia najnowsza aktualizacja Fortnite?

Wydarzenie Star Wars zbiega się w czasie z aktualizacją gry do wersji 20.30, która pozostanie z graczami Fortnite na dłużej. Wita ona ekscytującymi zmianami na mapie, wśród których nie bez przyczyny rejon Wykrzywionych Wież został zdewastowany. To o nie rozegra się kolejna wielka batalia.

Fortnite. Mapa po aktualizacji z oznaczoną lokacją Wykrzywionych Wież

Nowym wyzwaniem jest sterowiec, który złowieszczo unosi się nad Wyspą. Jego zdobycie jest niezbędne do skutecznego odparcia wrogich sił UR. W tym celu warto też zainteresować się posterunkami Siódemki. Zostały one wyposażone w stacje fundowania Choop. Dorzucając do tego procederu odpowiednią ilość sztabek złota, gracz może latać nad wyspą i dokonywać wygodnych ataków z powietrza.

Oprócz rozwoju scenariusza, aktualizacja 20.30 wnosi do Fortnite zmiany balansu obrażeń zadawanych bronią. Trafienia będą osłabiać bardziej, ale broń została wyposażona w ograniczenie skuteczności. Podczas rozgrywki przełoży się to na inny, niż dotychczas, współczynnik maksymalnych zniszczeń, jakich dokonać można jednym wystrzałem.

Źródło: Epic Games