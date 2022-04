Tryb budowania w Fortnite został ponownie włączony. Dla graczy, którym jednak brak możliwości stawiania budowli nie przeszkadzał - twórcy pozostawili ten tryb gry. Zmiany są elementem nowego sezonu 2, rozdziału 3 w Fortnite.

Budowanie w Fortnite znów możliwe

Jeszcze nie tak dawno temu, bo 20 marca informowaliśmy Was o ogromnej zmianie w Fortnite wprowadzonej w ramach rozdziału 3 - sezonu 2 „Resistance”. Twórcy zdecydowali się wyłączyć najbardziej charakterystyczny element gry - możliwość budowania.

Przy okazji rozpoczęcia nowego sezonu Fortnite, Epic Games rozpoczęło zbiórkę na akcje humanitarne na Ukrainie. Do końca marca zebrano ponad 100 milionów dolarów.

W końcu jednak budowanie w Fortnite powróciło. W pierwszy weekend kwietnia Epic Games uruchomiło dwie kolejki w trybie battle royale (dla zespołów złożonych z 2, 3 i 4 osób).

Jedna to klasyczny tryb z możliwością budowania obiektów, druga to natomiast tryb Zero Build - gdzie liczą się wyłącznie umiejętności eliminacji przeciwników, a nie tempo budowania nowych elementów na mapie.

Wyłączenie budowania budziło wątpliwości, ale ostatecznie gracze pokochali nowego Fortnite

Choć zdania w tym kontekście mogą być podzielone, to nie sposób nie zauważyć, że po marcowej aktualizacji Fortnite i pojawieniu się rozdziału „Resistance” - Fortnite dostał drugie życie.

Popularność na największych platformach streamingowych, jak np. Twitch drastycznie wzrosła - gracze wrócili, aby sprawdzić, jak działa Fortnite bez budowania i zgodnie twierdzili, że był to krok w dobrą stronę.

Możliwość wyboru pomiędzy dwoma trybami to dobra decyzja. Wiele graczy zarzuca jednak, że to już nie będzie to samo - i ci najbardziej doświadczeni wrócą do klasycznego trybu z włączonym budowaniem.

Jasne, że pozbawienie Fortnite tego, co było dla niego najbardziej charakterystyczne zacierało barierę pomiędzy konkurencyjnymi tytułami battle royale, ale kolorowa, bajkowa i nieco plastikowa mapa stale jest tym, czego nie można obrać Fortnite i właśnie z tego powodu warto zajrzeć do jego świata.

A jakie jest Wasze zdanie? Fortnite bez budowania był lepszy, czy wolicie możliwość tworzenia budynków? Dajcie znać w komentarzach, w którym trybie będziecie grać.

Źródło: Fortnite