Warcraft Arclight Rumble to nowa gra osadzona w doskonale znanym i przez wielu lubianym uniwersum. Niektórzy od razu stwierdzą jednak, że nie będzie propozycją dla nich. Dlaczego?

Nowy Warcraft to mobilny Warcraft

Systematycznie śledzący doniesienia z branży gier nie będą zaskoczeni. Od pewnego czasu mówiło się, że plany dotyczące rozwoju marki Warcraft obejmują między innymi grę na urządzenia mobilne. I zapowiedziany dziś Warcraft Arclight Rumble jest właśnie tego typu produkcją.

Zabawa będzie możliwa na urządzeniach z systemami Google Android oraz Apple iOS. Nie wiadomo jeszcze kiedy, ponieważ producent nie podał daty premiery. Zainteresowanym póki co pozostaje możliwość wstępnej rejestracji do testów (opcja zarezerwowana dla Google Android).

Warcraft Arclight Rumble zwiastun

Warcraft Arclight Rumble to strategiczna gra akcji

Określaniami o strategicznej grze akcji posługuje się tu sam Blizzard. Gracze będą tworzyć armie zbierając postacie (ponad 60 do wyboru) określane jako mini, oczywiście nawiązujące do uniwersum Warcraft. Każda ma dysponować indywidualnymi umiejętnościami, w związku z czym odpowiedni dobór jednostek do armii może ułatwić zmagania. Szczególne znacznie będą mieli najsilniejsi przywódcy, a całą plejadę bohaterów podzielono na 5 frakcji - Przymierze, Horda, Bestie, Czarna Góra i Nieumarli.

Trybów rozgrywki też nie zabraknie. Mają pojawić się Podbój, Podziemia, Rajdy, Współpraca i PvP. Zwycięstwa będą nagradzane punktami doświadczenia i możliwością rozwoju posiadanych mini, na mapach pojawiać mają się też dodatkowe nagrody zachęcające do kolejnych starć.

Źródło: Warcraft Arclight Rumble