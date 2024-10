Na dobre kończy się historia PCLab.pl. Los portalu, który został zamknięty już kilka lat temu, lada chwila podzieli jego forum.

"Informujemy, że za 30 dni tj. 30 listopada 2024 r. serwis internetowy Forum PC LAB zostanie zamknięty" - głosi komunikat prezentowany użytkownikom forum.

Koniec forum PCLab.pl

Warto w tym miejscu przypomnieć, że portal PCLab.pl zaczął działać w 2002 r. i dość szybko zyskiwał kolejnych użytkowników stając się jednym z większych portali o tematyce komputerowej w Polsce. Ceniony głównie za specjalistyczne teksty i testy sprzętu przyciągał wielu entuzjastów, ale nie przetrwał "próby czasu i transformacji internetu". W 2009 r. zmienił właściciela i został włączony pod skrzydła koncernu Ringier Axel Springer. W 2019 r. przeszedł zmiany layoutu, ale na niewiele się przydały, bo rok później zapadła decyzja o zamknięciu tego portalu.

Już tedy spekulowano, że towarzyszące mu forum też długo nie pozostanie przy życiu. Finalnie wytrwało samodzielnie aż kilka lat, bo dopiero teraz, z miesięcznym wyprzedzeniem zapowiedziano, że zostanie zamknięte 30 listopada br. Już niemożliwe stało się zakładanie nowych kont. Po 30 listopada br. dane osobowe użytkowników forum PCLab.pl mają zostać trwale usunięte.

Fora dyskusyjne odchodzą w niepamięć?

Fora dyskusyjne nie mają w dzisiejszych czasach lekko, większość użytkowników przeniosła swoje dyskusje gdzie indziej (chociażby na portale społecznościowe). Przykład zamykanego forum PCLab.pl i komentarzy temu towarzyszących pokazuje jednak, że wciąż są użytkownicy mający bardziej konserwatywne podejście do tego temu lub po prostu są przywiązani do danej marki. Chcący podyskutować chociażby o sprzęcie komputerowym wciąż mają do dyspozycji forum.benchmark.pl.

Źródło: PCLab.pl, inf. własna