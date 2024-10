Brak miejsca na Dysku Google? Sprawdź, jak w kilku kliknięciach zwolnić miejsce

Dysk Google pozwala na darmowe przechowywanie do 15 GB danych. W płatnej wersji możemy natomiast trzymać tam nawet 2 TB danych - dokumentów, zdjęć, filmów czy muzyki. Czasami jednak dostępna pamięć się kończy. Wtedy warto użyć narzędzia do zwalniania miejsca z Dysku Google.

Coraz częściej przechowujemy swoje dane w chmurze. Jednym z najpopularniejszych takich miejsc jest Dysk Google. Niestety, jego pojemność jest ograniczona, z czasem może więc zabraknąć wolnego miejsca. Na szczęście można dość łatwo (i zupełnie za darmo) zwolnić miejsce na Dysku Google. Sprawdź, jak to zrobić.

Brak miejsca na Dysku Google

Dysk Google pozwala na darmowe przechowywanie do 15 GB danych. Na jednym koncie Google miejsce na dysku jest jednak współdzielone ze Zdjęciami Google i pocztą Gmail. 15 GB miejsca na Dysku Google to w teorii dużo. W praktyce szybko możemy jednak wykorzystać całą dostępną pamięć. Co wtedy?

Jeżeli brakuje Ci miejsca na Dysku Google, możesz sprawdzić darmowe alternatywy dla tego narzędzia.

Jak zwolnić miejsce na Dysku Google?

Jeśli miejsca na Dysku jest mało, zapewne zostaniemy zachęceni do opłacenia subskrypcji. Za dodatkową opłatą zwiększysz dostępną pojemność. Nie jest to jednak jedyna opcja. Google udostępnia swoim użytkownikom darmowe narzędzie do zarządzania pamięcią. Po wejściu do Dysku Google (np. z poziomu poczty Gmail, Konta Google, czy innej usługi tej firmy), po lewej stronie wybieramy opcję “Miejsce na dane”. Tam zobaczymy przycisk “Zwolnij miejsce”.

W narzędziu dostarczonym przez Google znajdziemy kilka opcji. Szybko wyszukamy duże pliki - usuwając je najprościej zwalniamy miejsce na Dysku Google. Możemy też wyczyścić folder “Kosz”, w którym mogło się nazbierać trochę niepotrzebnych danych. Pamiętajmy, że zwalnianie miejsca polega w dużej mierze na usuwaniu pewnych treści - nie odzyskamy ich (chyba, że posiadasz kopię w innym miejscu).

Więcej miejsca na Dysku Google po opłaceniu subskrypcji

Google daje nam możliwość płatnego zwiększenia ilości dostępnego miejsca na Dysku. Do wyboru jest kilka pakietów:

darmowy - 15 GB

podstawowy - 100 GB (8,99 zł/m-c)

(8,99 zł/m-c) standardowy - 200 GB (13,99 zł/m-c)

(13,99 zł/m-c) premium - 2 TB (46,99 zł/m-c)

Każdy z płatnych pakietów zwiększających pojemność Dysku Google możemy kupić znacznie taniej w ofercie promocyjnej. Obowiązuje jednak tylko przez dwa pierwsze miesiące.

Jak zwolnić miejsce na Gmail?

Narzędzie do zwalniania miejsca z Dysku Google obejmuje również naszą skrzynkę mailową. Jeśli w poczcie Gmail masz duże pliki (np. załączniki w mailach) - możesz z tego miejsca łatwo je usunąć. Pamiętaj, że zwolnienie miejsce na Gmail oznacza, że utracisz te pliki (np. zdjęcia, filmy).

Sposobem na zwolnienie miejsca z Gmail jest też opróżnienie kosza czy wykasowanie maili z folderu “spam”. Koszt jest zresztą automatycznie czyszczony - pliki są tam przechowywane przez 30 dni od ich skasowania.