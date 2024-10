Zastanawiałeś się, dlaczego niektóre filmy na Instagramie mają słabą jakość, podczas gdy inne są ostre i wyraźne? To zamierzony efekt. Szef Instagrama w ostatnim wywiadzie wyjaśnił, dlaczego jakość niektórych materiałów jest gorsza od innych.

Instagram to popularna platforma społecznościowa, która umożliwia użytkownikom dzielenie się zdjęciami i filmami oraz nawiązywanie kontaktu z innymi poprzez obserwowanie profili, komentowanie i udostępnianie treści. Dzięki prostemu interfejsowi i atrakcyjnym funkcjom, takim jak filtry i efekty wizualne, Instagram zyskał ogromną popularność na całym świecie.

W ostatnich latach dużą popularność zdobyły filmiki wideo, takie jak Reels czy Stories, które pozwalają na kreatywne i szybkie przekazywanie treści. Nie każdy jednak wie, że Instagram może ingerować w nasz filmik i po czasie pogorszyć (lub poprawić) jego jakość.

Instagram może pogorszyć jakość twoich filmików

Jak opisuje serwis The Verge, informację potwierdził Adam Mosseri, szef Instagrama, odpowiadając na pytania użytkowników w formule AMA (Ask me anything). W jednym z wątków pojawił się temat jakości przesyłanych filmów wideo.

"Ogólnie rzecz biorąc, chcemy wyświetlać filmy w najwyższej możliwej jakości ... Ale jeśli coś nie jest oglądane przez długi czas - ponieważ zdecydowana większość wyświetleń jest na początku - przejdziemy do wideo o niższej jakości. A następnie, jeśli będzie ponownie często oglądany, ponownie wyrenderujemy wideo w wyższej jakości."

Mosseri wyjaśnił w odpowiedzi do jednego postów, że Instagram przeznacza więcej zasobów na filmy od „twórców, którzy generują więcej wyświetleń”. W innej odpowiedzi szef Instagrama zapewniał, że zmiana jakości nie jest ogromna.

Temat wcale nie jest taki nowy, bo informował o tym już wpis na blogu Mety z 2023 r. Aby oszczędzać zasoby obliczeniowe, nowo przesyłane filmy są początkowo kodowane przy użyciu najszybszego i najprostszego procesu. Kiedy film uzyska „odpowiedni czas oglądania”, przechodzi na bardziej zaawansowany poziom kodowania. Gdy materiał stanie się naprawdę popularny, Meta stosuje najbardziej zaawansowane, choć wymagające dużej mocy obliczeniowej, przetwarzanie. Dzięki temu najpopularniejsi twórcy mają zazwyczaj dostęp do najlepszej jakości wideo na platformie.

Mniejsi twórcy mają gorsze warunki?

W takiej sytuacji można odnieść wrażenie, że Instagram zapewnia mniejszym twórcom gorsze warunki (co zresztą zasugerował właśnie jeden z komentujących odpowiedź Mosseriego).

To „słuszna obawa”, odpowiedział im Mosseri. Dodał jednak, że ludzie wchodzą w interakcje z filmami na podstawie ich treści, a nie ich jakości. Co ważne, jeśli filmik zacznie się lepiej klikać, Instagram ponownie go wyrenderuje, ale już w lepszej jakości.

Dajcie znać co o tym myślicie i czy działania Instagrama mają wpływ na szanse mniejszych twórców.

foto na wejście: Adobe Stock