Pokaz Developer_Direct stał się okazją do tego, aby nowa Forza Motorsport wreszcie wyszła z cienia. I trzeba przyznać, że wygląda świetnie.

Forza Motorsport zaprezentowana przez Microsoft

Jeśli uważnie śledzicie doniesienia z branży gier, to zapewne słyszeliście o zapowiedziach pokazu Developer_Direct. Microsoft nie robił wielkiej tajemnicy z tego, jakie gry będą prezentowane, obiecywał między innymi nową odsłonę Forza Motorsport, czyli jednej z najbardziej cenionych serii gier wyścigowych. Prace nad nią potwierdzono jeszcze w 2020 roku, ale wydaje się, że kampania promująca ruszy dopiero teraz. Za to z kopyta.

Omawianie nowości w Forza Motorsport zajęło sporą część Developer_Direct. Jeśli nie oglądaliście na żywo, poniżej możecie zobaczyć ponad 6-minutowy materiał wideo z wypowiedziami twórców z Turn 10 Studios, a także fragmentami rozgrywki. Trudno dziwić się deklaracjom, wedle których możemy oczekiwać najbardziej rozbudowanej gry z tego cyklu, ale podobno też „najbardziej zaawansowanej technicznie gry wyścigowej” w ogóle.

Rzecz jasna z ray tracingiem oraz 4K i 60 fps, poza tym twórcy mówią o mocno zmienionym modelu fizyki, dopracowanym systemie uszkodzeń, dokładnym odwzorowaniu torów i zmiennym systemie pogodowym. Gracze mają dostać tu do wyboru ponad 500 samochodów (w tym 100 zupełnie nowych), każde z wieloma opcjami personalizacji. Brzmi nieźle i można uczciwie przyznać, że na zaprezentowanych krótkich wstawkach pierwsza next-genowa Forza Motorsport może się podobać. Nie tylko wizualnie, bo i brzmienie silników robi wrażenie.

Forza Motorsport gameplay z Developer_Direct

Kiedy premiera Forza Motorsport?

Jeśli liczyliście na to, że twórcy lub wydawca wspomną o chociażby przybliżonej dacie premiery, to niestety. Tak dobrze nie jest. Jedyna wzmianka w tej kwestii to podtrzymanie wcześniejszych deklaracji mówiących o 2023 roku.

Forza Motorsport powstaje z myślą o konsolach Xbox Series X i Xbox Series S, ale też PC. Ma być dostępna także w ramach subskrypcji Xbox Game Pass. Czekacie?

Źródło: Forza