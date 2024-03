Fotowoltaika w Warszawie. Podsumowano dekadę

Stoen Operator podsumował dekadę rozwoju fotowoltaiki w Warszawie. Nasza stolica dość chętnie inwestuje w odnaiwialne źródła energii. Na przestrzeni lat wzrosła m.in. średnia moc przyłączanej do sieci instalacji.

Stoen Operator, operator sieci dystrybucyjnej działający na terenie Warszawy i okolicznych gmin, obchodzi dziesięciolecie swojego pierwszego przyłączenia mikroinstalacji do sieci. W związku z tym, firma podsumowuje wyniki za rok 2023, które dotyczą przyłączeń do sieci instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii. Dane, które firma przedstawiła, pokazują, że Polacy coraz chętniej decydują się na te rozwiązania, co świadczy o rosnącej popularności alternatywnych źródeł energii w naszym kraju.

Mimo że rynek instalacji produkujących energię ze słońca doświadczył nieznacznego spadku dynamiki, rok 2023 okazał się rekordowy pod względem obszaru OZE. Jak podaje Instytut Fraunhofera, aż 26% polskiej produkcji energii elektrycznej w 2023 roku pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) informuje, że na koniec listopada 2023 roku, łączna liczba wszystkich mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych przez operatorów sieci dystrybucyjnych wyniosła ponad 1,378 milionów. Sumaryczna moc tych rozwiązań osiągnęła poziom 10,86 GW. W październiku i listopadzie 2023 roku zaobserwowano wzrost liczby przyłączeń w porównaniu do poprzedniego półrocza.

Fotowoltaika w Warszawie ma się nieźle

Stoen Operator, obchodzący 10-lecie swojego doświadczenia w przyłączeniach, potwierdza te wyniki. W 2023 roku do sieci warszawskiego operatora przyłączono 2016 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 26,56 MW. Całkowita moc wszystkich 15 521 systemów fotowoltaicznych w sieci warszawskiego operatora (mikroinstalacji i źródeł komercyjnych) na koniec 2023 roku wynosiła 139,52 MW. Z tej liczby aż 15 510 stanowią mikroinstalacje o łącznej mocy 133,13 MW.

- Warto zauważyć, że pierwszą mikroinstalację przyłączyliśmy 10 lat temu. Wówczas były to pojedyncze instalacje o średniej mocy ok. 5 kW. Na koniec 2023 r. średnia moc to już ponad 13 kW na jedną mikroinstalację, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu przedsiębiorców tym typem źródeł. Obecnie obserwujemy zniżkową tendencję popularności rozwiązań fotowoltaicznych na stołecznym rynku, ale nasze wyniki dotyczące przyłączeń instalacji są nadal na wysokim poziomie. Według danych za 2023 rok ta liczba wzrosła o 13%, a moc nowych mikroinstalacji w naszej sieci jest o 25% wyższa w porównaniu z rokiem 2022. Co ważne, prawie wszystkie przyłączenia mikroinstalacji na naszym terenie realizowane są w trybie zgłoszenia - mówi Grzegorz Powązka, kierownik usług operatorskich Stoen Operator.

Przybywa też magazynów energii

Oprócz źródeł odnawialnych, Stoen Operator w 2023 roku przyłączył do swojej infrastruktury sieciowej także 276 magazynów energii współpracujących z mikroinstalacjami. Ich łączna moc wynosi 1,59 MW. Na koniec 2023 roku do sieci stołecznego operatora przyłączonych zostało łącznie 310 magazynów o łącznej mocy 1,76 MW.

Sławomir Osuchowski, menedżer ds. usług dystrybucyjnych Stoen Operator, podkreśla, że magazyny energii to obszar krajowej energetyki, który nadal się rozwija, ale zyskuje na uwadze. Magazyny umożliwiają gromadzenie nadmiaru energii w okresach niskiego popytu i uwalnianie jej w okresach zapotrzebowania. To technologia, która pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej i elastyczności systemu elektroenergetycznego. Jest kluczowa dla przyspieszenia efektywnej zielonej transformacji.

Stoen Operator przewiduje, że rosnąca liczba mikroinstalacji i magazynów energii, wynikająca m.in. z rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa i poszukiwania alternatyw dla tradycyjnych źródeł energii, będzie się utrzymywać w kolejnych latach. W informacji Stoen Operator czytamy, że rozwój magazynów energii przyczyni się do zwiększenia stabilności sieci energetycznej. Ich rosnąca popularność powinna wesprzeć także powstawanie lokalnych wspólnot energetycznych i dodatkowo zachęcić prosumentów do inwestowania w zielone technologie.