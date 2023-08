Huawei CBG Polska wprowadza na rynek słuchawki bezprzewodowe FreeBuds SE 2. Zaletami sprzętu mają być pojemna bateria i niska cena.

Słuchawki douszne FreeBuds SE 2 wyposażono w baterie po 41 mAh każda. Pełne ładowanie zapewni nawet do dziewięciu godzin słuchania muzyki (czyli o 50 procent dłużej w zestawieniu z poprzednią generacją) lub do pięciu godzin rozmów.

Dzięki funkcji szybkiego doładowania wystarczy 10 minut w etui, żeby móc odtwarzać utwory nawet przez trzy godziny. Z kolei akumulator w etui o pojemności 510 mAh wydłuża czasy pracy do 40 godzin słuchania muzyki i do 24 godzin rozmów. Etui ładuje się do pełna w 110 minut, a same słuchawki potrzebują na to około godziny.

FreeBuds SE 2 – jakość dźwięku i redukcja hałasu

W urządzeniu znalazły się dynamiczne, 10-milimetrowe przetworniki i polimerowa membrana. Dzięki nim z FreeBuds SE 2 daje się wykrzesać szeroki zakres dźwięków i mocne basy.

Sprzęt ma oferować czystą jakość rozmów nawet w niesprzyjających warunkach. Ma to być możliwe dzięki zastosowaniu wiatroszczelnej konstrukcji i technologii redukcji szumów AI.

Rozmiary i cena

FreeBuds SE 2 charakteryzują się niewielkimi wymiarami i lekkością – każda słuchawka waży 4 g. Są one też odporne na kurz i zachlapania – można ich używać podczas gorszej pogody lub intensywnego treningu.

Sugerowana cena detaliczna sprzętu wynosi 199 zł. Słuchawki będzie można nabyć w oficjalnym sklepie Huawei, u operatorów i w popularnych sieciach handlowych.

źródło: materiały prasowe