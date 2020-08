Premiera nowych kart Nvidii zbliża się coraz większymi krokami. Żeby umilić oczekiwania, producent opublikował filmik, w którym uchyla rąbka tajemnicy o nowych konstrukcjach. Przy okazji potwierdzono też wcześniejsze przecieki.

Ciągle czekamy na premierę kart graficznych GeForce RTX 3000 "Ampere", które mają zastąpić obecne modele GeForce RTX 2000 "Turing" i podnieść poprzeczkę w kwestii wydajności.

W sieci pojawia się sporo przecieków (np. o wydajności GeForce RTX 3090 i GeForce RTX 3080), ale Nvidia nie potwierdzała żadnych z nieoficjalnych informacji… aż do tej pory.

Nvidia zdradza szczegóły na temat kart GeForce RTX 3000

Dzisiaj producent opublikował ciekawy materiał, w którym ujawnia sporo zakulisowych szczegółów na temat projektowania kart graficznych – roli chłodzenia, płytki drukowanej, a także samego designu.

Pojawiło się też kilka szczegółów na temat nowych kart.



Nowe karty mają korzystać z niestandardowej wtyczki zasilającej, ale w zestawie znajdzie się adapter, który pozwoli na podłączenie 8-pinowych przewodów

Producent potwierdził, że nowe karty będą bazować na nietypowej płytce drukowanej w kształcie litery V i korzystać z nowego, 12-pinowego gniazda zasilającego. Zastosowanie mniejszego złącza uprości projekt PCB, a ułożenie gniazda pod kątem pozwoli obniżyć rozmiar karty i poprawić aranżację okablowania. Jeżeli śledzicie nasze newsy, obydwie informacje nie powinny być zaskoczeniem.

To jednak nie koniec rewelacji! Pod koniec filmiku pojawiła się tajemnicza karta graficzna, którą możecie kojarzyć z naszych newsów – nowa konstrukcja jest łudząco podobna do modeli GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3090 (widać charakterystyczną obudowę z żeberkami w kształcie litery V). Przypadek? Nie! To kolejne potwierdzenie przecieków.

Karty mają korzystać z nowego chłodzenia, które zaoferuje jeszcze lepszą wydajność, a przy tym będzie ciekawie wyglądać. Sama konstrukcja ma być też mocniejsza (zostanie tutaj zastosowana nowa sprężyna z miejscem na tylną osłonę).

Nvidia niedługo ujawni karty?

Wiemy, że 1. września Nvidia organizuje konferencję, która zostanie poświęcona nowym kartom graficznym - być może to właśnie wtedy zapowie modele GeForce RTX 3000. Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać.

Źródło: Nvidia GeForce

