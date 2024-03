Nie musisz kupować Galaxy S24, by cieszyć się z jego najważniejszej funkcji.

Samsung obiecał, że Galaxy AI - sztandarowa nowość tegorocznych flagowców - trafi na topowe urządzenia z 2023 roku pod koniec pierwszego kwartału. I dotrzymał słowa, bo proces aktualizacyjny ruszył dokładnie 28 marca.

Galaxy AI i One UI 6.1 - lista smartfonów i tabletów z aktualizacją

Pakiet funkcji Galaxy AI został dostarczony wraz z nakładką One UI 6.1. Lista urządzeń kompatybilnych ze sztuczną inteligencją Samsunga obejmuje modele:

Galaxy S23;

Galaxy S23 FE;

Galaxy S23+;

Galaxy Z Flip 5;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Tab S9;

Galaxy Tab S9+;

Galaxy Tab S9 Ultra.

Proces aktualizowania wymienionych urządzeń do One UI 6.1 już się rozpoczął, ale dostępność aktualizacji może być uzależniona m.in. od regionu czy kanału dystrybucji. Wiadomo jednak, że przypadku przynajmniej części modeli nowe oprogramowanie dotarło już do użytkowników z Polski.

Sztuczna inteligencja Samsunga pozwala m.in. korzystać z funkcji Circle to Search, tłumaczyć rozmowy telefoniczne w czasie rzeczywistym, podsumowywać strony internetowe i notatki głosowe, przeprowadzać korektę tekstu w systemowej klawiaturze, edytować zdjęcia z użyciem generatywnego wypełniania czy nakładać efekt slow-motion na dowolne wideo. Ostatnia funkcja - z uwagi na brak wystarczającej mocy obliczeniowej - nie trafi jednak na Galaxy S23 FE.

Ekran powitalny One UI 6.1

Przypomnijmy, że - według deklaracji Samsunga - korzystanie z Galaxy AI będzie darmowe przynajmniej do 2025 roku. Decyzje na temat dalszych losów usługi jeszcze nie zapadły.

Szczegółowy opis działania Galaxy AI znajdziecie w naszej recenzji Galaxy S24.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.