Do sieci trafiły rendery przedstawiające prawdopodobny wygląd Galaxy S25 Ultra. Zanosi się na to, że producent wprowadzi drobne, ale istotne korekty.

Nie ulega wątpliwości, że Galaxy S25 Ultra dołączy do rankingu najlepszych smartfonów. Premiera nowego flagowego modelu firmy Samsung zbliża się coraz większymi krokami, co będzie objawiało się szybko przybywającymi doniesieniami na temat jego specyfikacji, funkcji oraz designu.

Galaxy S25 Ultra z zauważalną zmianą

Tym razem w centrum uwagi znalazła się ta ostatnia kwestia. Branżowy informator posługujący się pseudonimem Ice Universe, który bardzo często publikuje sprawdzające się później przecieki na temat smartfonów z logo Samsung, przedstawił rendery nadchodzącego Galaxy S25 Ultra.

Producenci tego typu urządzeń nie zwykli przeprowadzać rewolucji w swoich dobrze znanych już liniach produktowych. Koreańczycy też się do takowej nie szykują, ale opublikowane rendery sugerują, że Galaxy S25 Ultra przyniesie zauważalną zmianę względem swojego poprzednika. Chodzi o narożniki, które w nowym modelu będą zaokrąglone. "Ostre" krawędzie Galaxy S24 Ultra były dla niektórych recenzentów niezbyt wygodne, podobnie ocenia to zresztą część użytkowników tego modelu. Rendery od Ice Universe nie sugerują za to zmian w wyglądzie głównego aparatu fotograficznego, obiektywy powinny być osadzone tak jak w Galaxy S24 Ultra.

Nieoficjalne informacje na temat specyfikacji Galaxy S25 Ultra sugerują, że możne on zostać wyposażony w nieco większy ekran, a także w procesor Snapdragona 8 Elite, czyli najnowszy układ firmy Qualcomm przygotowany pod kątem najwydajniejszych smartfonów.

Nie powinniśmy długo czekać na oficjalną prezentację omawianego urządzenia. Oczekuje się, że Samsung zaprezentuje smartfony z serii Galaxy S25 już na początku przyszłego roku.

Zdjęcie otwierające: Ice Universe