Samsung zaprezentował Galaxy SmartTag2. Kolejna generacja urządzenia do namierzania zagubionych przedmiotów (i zwierząt) będzie dostępna w sprzedaży od 11 października.

Galaxy SmartTag2 ma szereg ulepszeń względem poprzedniczki. Odświeżono na przykład funkcję widoku kompasu, która wyświetla teraz strzałki wskazujące kierunek i odległość lokalizatora względem użytkownika. Tryb kompasu jest dostępny na każdym smartfonie Galaxy obsługującym UWB.

Zaktualizowano też SmartThings Find w aplikacji SmartThings. Nowo zarejestrowane Galaxy SmartTags instalują teraz skrót do aplikacji na smartfonie, co ma ułatwiać dostęp do usługi lokalizacji. Ponadto aplikacja oferuje teraz pełnoekranowy widok mapy i odświeżony interfejs.

Inne funkcje i tryby w Galaxy SmartTag

Nowy tryb zagubienia w Galaxy SmartTag2 pozwala użytkownikom na wprowadzenie swoich danych kontaktowych w formie wiadomości. Każdy, kto znajdzie naszą zgubę z dołączonym Galaxy SmartTag2, może użyć swojego smartfonu, aby zeskanować tag i zobaczyć wiadomość z danymi kontaktowymi właściciela.

Tryb zagubienia jest kompatybilny z każdym urządzeniem, które ma czytnik NFC i przeglądarkę internetową.

Urządzenie można przymocować do obroży zwierzęcia. Ponadto producent informuje o opcji rejestrowania spacerów z futrzanymi przyjaciółmi.

W Galaxy SmartTag2 debiutuje tryb oszczędzania energii, dzięki któremu urządzenie wytrzymuje do 700 dni na jednym ładowaniu. To ponad dwa razy dłużej w porównaniu z poprzednią generacją.

źródło: materiały prasowe