Platforma Android Auto od Google otworzyła się na instalowanie nawigacji innych producentów. Dzięki temu na ekranach samochodowych systemów infotainment możemy wreszcie uruchomić nawigację TomTom AmiGO oraz wiele innych.

TomTom AmiGO na Android Auto

Jeszcze niedawno, z końcem zeszłego miesiąca informowaliśmy o sukcesie TomTom związanego z wprowadzeniem narzędzia nawigacyjnego działającego w chmurze - TomTom Navigation for Automotive.

Dziś, dzięki otwarciu się systemu samochodowego Google na instalowanie aplikacji do nawigacji od zewnętrznych producentów dowiadujemy się o dostępności oprogramowania TomTom AmiGO na Android Auto.

Oznacza to, że kierowcy posiadający urządzenie z systemem Android nie będą już ograniczeni do korzystania wyłącznie z Map Google do nawigacji w samochodzie. Do tej pory niestety nie było innego wyboru - teraz najlepsze nawigacje na Androida staną się częścią samochodu. W najbliższym czasie możemy się spodziewać, że pojawią się kolejne nawigacje na Android Auto (ostatnio zadebiutował również Sygic).

Aplikację AmiGO można pobrać za darmo w Google Play i uruchomić ją na ekranie systemu infotainment w samochodzie.

Nawigacja TomTom ze zgłaszaniem informacji na drodze

Debiut aplikacji TomTom AmiGO na Android Auto, w której nacisk położono na funkcje społecznościowe jest sporym ułatwieniem dla kierowców, którzy dużo podróżują i oprócz konkretnej trasy, chcą znać również zagrożenia, jakie mogą pojawić się na drodze.

TomTom AmiGO w Android Auto

W AmiGO funkcjonuje system zgłoszeń, który pozwala w czasie rzeczywistym dodawać ostrzeżenia o występujących zagrożeniach na drodze, korkach, czy obecności fotoradarów.

Aplikacja TomTom AmiGO jest darmowa i wolna od reklam.

Reagowanie na zgłoszenia (potwierdzenie lub odrzucenie) oraz samo ich dodanie jest szybkie i bezpieczne - a to za sprawą przejrzystego interfejsu, który nie będzie rozpraszał kierowcy lub wymuszał obsługi aplikacji na małym ekranie telefonu.

Czy wykorzystanie Map Google po otwarciu się Android Auto na zewnętrzne nawigacje zmaleje? Z pewnością zweryfikuje to rynek. Można się jednak domyślać, że przez wielu taka nowość była wyczekiwana.

Napiszcie w komentarzu, czy Waszym zdaniem Mapy Google są bezkonkurencyjne, czy jednak istnieją lepsze aplikacje do nawigacji, których dotychczas brakowało w Android Auto.

Źródło: tomtom.com

