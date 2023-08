Celeste, Limbo i Everspace 2 to najjaśniejsze gwiazdy sierpniowej aktualizacji w programie Game Pass. To dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że zostały tylko dwa tygodnie, by sprawdzić Death Stranding w ramach abonamentu.

Opłacasz abonament Game Pass i zastanawiasz się, co czeka cię w najbliższych dniach? Poznaliśmy plany Microsoftu sięgające do 15 sierpnia.

Nowe gry w Game Pass na sierpień

Pierwszą sierpniową nowością w Game Passie jest Celeste – to zbierająca świetne recenzje platformówka o niezwykłej oprawie wizualnej zapewniającej niepowtarzalny klimat. W czwartek (3 sierpnia) dołączy do niej A Short Hike – urocza przygodówka eksploracyjna, która na Steamie może pochwalić się 99 proc. pozytywnych ocen.

Kolejnych nowości doczekamy się w przyszłym tygodniu: 8 sierpnia zadebiutuje (wybuchowa gra akcji) Broforce Forever, 9 sierpnia do katalogu powróci (klimatyczna przygodówka) Limbo, a 10 sierpnia pojawi się Airborne Kingdom, pozwalające zbudować swoje podniebne królestwo. Kilka dni później – 15 sierpnia – listę zamknie Everspace 2, które raczej nie wymaga przedstawienia.

Na jakich platformach pogramy w te gry? Wszystkie tytuły będą dostępne w chmurze, na pecetach i na konsolach (oprócz Everspace 2, w które zagramy tylko w chmurze i na Xbox Series X|S).

Ostatnia szansa, by sprawdzić Death Stranding

Aktualizacje Game Passa mają to do siebie, że nie tylko nowe gry się pojawiają, ale też niektóre z obecnych znikają z oferty. I tak – tylko do 15 sierpnia będziemy mogli pograć w Edge of Eternity czy Midnight Fight Express, jak również w dwa inne, cieszące się bardzo dużą popularnością tytuły. Chodzi o strategię Total War: Warhammer III oraz Death Stranding według pomysłu mistrza Hideo Kojimy.

