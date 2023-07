Microsoft ujawnił listę gier, które jako kolejne dołączą do katalogu oferowanego w ramach usługi Xbox Game Pass. Na co tym razem mogą liczyć gracze opłacający abonament?

Lipiec rozpoczął się bardzo mocnym uderzeniem. Do Xbox Game Pass powrócił bowiem jeden z największych hitów w historii całej branży - Grand Theft Auto V. Zestawienie na drugą połowię tego miesiąca nie zawiera aż tak głośnych tytułów, ale wielu graczy powinno znaleźć tu coś dla siebie. Microsoft postarał się o propozycje z różnych gatunków, do tego zarówno nieco starsze, jak i nowe.

Nowości w Xbox Game Pass - 2. połowa lipica 2023

Techtonica - Game Preview (chmura, PC, konsole) – już dostępne

Toem (chmura, PC, konsole) – już dostępne

The Cave (chmura, konsole) – już dostępne

Maquette (PC, konsole) – od 19 lipca

Figment 2: Creed Valley (chmura, PC, konsole) – od 20 lipca

The Wandering Village (chmura, PC, konsole) – od 20 lipca

Serious Sam: Siberian Mayhem (chmura, PC, konsole Xbox Series X|S) – od 25 lipca

Venba (PC, konsole) – od 31 lipca

Celeste (chmura, PC, konsole) – od 1 sierpnia

Serious Sam: Siberian Mayhem w Xbox Game Pass

Osoby sympatyzujące z dynamicznymi, momentami wręcz szalonymi strzelankami z pewnością w pierwszej chwili zauważą Serious Sam: Siberian Mayhem. To świeża pozycja, premiera miała miejsce w zeszłym roku. Serious Sam: Siberian Mayhem jest samodzielnym rozszerzeniem Serious Sam 4.

Jak sugeruje tytuł, tym razem akcja została osadzona na rosyjskich pustkowiach. Tak zarys rozgrywki przedstawiają twórcy, ale nie należy tego brać dosłownie. Standardowo dla tej serii nieustannie dzieje się tu bardzo dużo, a zamiast pustych terenów mamy do czynienia z całymi hordami przeciwników do pokonania. Także takich, którzy pojawiają się na drodze Sama Stone'a po raz pierwszy.

Do absolutnych nowości zaliczają się natomiast Techtonica oraz Venba, które debiutują w Xbox Game Pass w dniach swoich premier.