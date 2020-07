Garmin prezentuje linię Solar Edition – to smartwatche ładowane energią słoneczną. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przy optymalnych warunkach, zegarki mogą działać ponad dwa miesiące, zanim będzie trzeba skorzystać z klasycznej ładowarki.

Sportowe smartwatche Garmin ładowane słonecznie – nadciąga linia Solar Edition

Może i nie są to niezbędne gadżety, ale te dobre smartwatche oferują funkcjonalność, co do której trudno mieć większe zastrzeżenia. Tak naprawdę jedyną poważną wadą „inteligentnych” zegarków pozostaje krótki czas działania od ładowania do ładowania. Garmin ma nadzieję, że uda mu się ten problem zażegnać i w tym celu wprowadza do sprzedaży nową linię o nazwie Solar Edition.

Nazwa właściwie mówi wszystko – w skład tej linii wejdą nowe wersje popularnych smartwatchów Garmina, które będą ładowane energią słoneczną. Amerykański producent przekonuje, że przy sprzyjających warunkach zegarki będą działać nawet kilka tygodni bez konieczności podłączania ich „do prądu”, a tym samym codzienne ładowanie odejdzie do przeszłości.

Skuteczność tego rozwiązania mają zapewniać dwa elementy. Pierwszym – sprzętowym – jest soczewka Power Glass o wysokiej efektywności. Drugim zaś jest oprogramowanie z funkcją menedżera zasilania. Przykładowo: przy „wystarczającej ekspozycji na słońce” taki smartwatch może działać nawet „dłużej niż dwa miesiące bez ładowania” w trybie ekspedycyjnym.

Na początek cztery smartwatche Garmin będą dostępne w wersji Solar Edition:

Garmin Instinct Solar Edition

Garmin fenix 6 Solar Edition

Garmin fenix 6S Solar Edition

Garmin tactix Delta Solar Edition

To nie są pierwsze smartwatche ładowane energią słoneczną, ale zegarki firmy Garmin cieszą się dobrą sławą, więc ta nowa linia i was może zainteresować. Czy tak rzeczywiście jest?

Źródło: Garmin, informacja własna

