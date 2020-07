Konkretny sportowy smartwatch za nieduże pieniądze jest twoim marzeniem. W takim razie Polar Unite może okazać się czymś właśnie dla ciebie.

Polar Unite to niedrogi zegarek sportowy dostosowany do potrzeb amatorów

Polar Unite to najtańszy zegarek sportowy z gatunku „smart” w ofercie fińskiego producenta, bo też kierowany nie tyle do profesjonalistów, co do zwykłych śmiertelników, chcących po prostu zadbać o swoje zdrowie i kondycję. Konkretnie kosztuje 699 złotych, a to, co otrzymujemy za te pieniądze, prezentuje się naprawdę dobrze. Świetnie prezentuje się też sam gadżet, którego na pierwszy rzut oka trudno odróżnić od droższego Ignite’a z katalogu tej samej firmy.

Przejdźmy jednak do funkcjonalności. Polar Unite potrafi mierzyć puls oraz monitorować poziom sprawności, regenerację i sen. Liczy spalone kalorie i postawione kroki, a przede wszystkim oferuje mierzenie aktywności i śledzenie postępów w wielu różnych trybach sportowych (obsługuje mianowicie ponad 100 dyscyplin). Pomaga zrozumieć, jak ruch wpływa na naszą kondycję i podpowiada, co możemy zrobić, by zrealizować swoje cele. Umożliwia też trzymanie ręki na pulsie, przekazując nam powiadomienia ze smartfona.

„Twój spersonalizowany trener fitness” - oto Polar Unite

Polar nazywa Unite prawdziwie spersonalizowanym trenerem osobistym na nadgarstku. Ten trener jest wodoszczelny (do 30 m), waży zaledwie 32 gramy, ma kolorowy wyświetlacz dotykowy typu IPS o rozdzielczości 240 x 204 px i działa od 50 godzin w trybie fitness do 4 dni w trybie zegarka. Jedynym poważnym minusem może być brak wbudowanego modułu GPS – aby cieszyć się jego funkcjonalnością, na trening trzeba zatem zabrać jeszcze swojego smartfona.

Zegarek Polar Unite jest dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, niebieskiej i różowej. W razie czego można też dokupić paski osobno – kosztują od 109 do 179 złotych (w zależności od materiału).

Źródło: Polar, NotebookCheck, TechRadar, Android Cental

Czytaj dalej o sportowych smartwatchach: