Garmin vivofit jr. 3, a więc nowa wersja gadżetu motywującego dzieci do ruchu, ujrzała światło dzienne i zaskakuje. Co ważne – w pozytywnym sensie.

Garmin vivofit jr. 3 – motywator dla dzieci

Jeśli poprzednie generacje nie były ci obce, to trudno nie zauważyć, że zmieniła się forma. Nowy Garmin vivofit jr. 3 nie jest już opaską, lecz zegarkiem z kwadratowym, kolorowym wyświetlaczem i należałoby to raczej oceniać pozytywnie. To zaś, co się nie zmieniło, to przede wszystkim solidna konstrukcja i imponujący czas pracy na baterii – sięgający 12 miesięcy.

Liczy kroki i minuty aktywności, uczy podstawowych ćwiczeń, monitoruje sen oraz przypomina o szkolnych i domowych obowiązkach. Podobnie jak w przypadku poprzedników, Garmin vivofit jr. 3 motywuje do ruchu i wykonywania zadań, oferując w zamian dobrą rozrywkę. Wystarczy, że dzieciak porusza się godzinę każdego dnia, a odblokuje kolejną przygodę oraz kolekcjonerskie klejnoty.

Zdrowie, kondycja, ale i bezpieczeństwo

Garmin vivofit jr. 3 pozwala zadbać nie tylko o zdrowie i kondycję, ale też bezpieczeństwo dziecka. Zegarek ma widżet ICE, dzięki któremu – w razie jakiegokolwiek zdarzenia – będzie wiadomo, z kim należy się skontaktować. Jako rodzic możesz więc być spokojniejszy, a do tego masz zawsze wszystko pod kontrolą, dzięki aplikacji do obsługi zegarka.

Zegarek jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych: czarnej i czerwonej (z przygodą Marvel), białej i miętowej (z przygodą Disney) oraz zielonej, różowej i niebieskiej (z przygodą Garmin). W każdym przypadku cena to 89,99 euro.

