To może być twój codzienny asystent, osobisty trener i niezbędnik, bez którego nie ruszysz się z domu. To także bardzo ładna biżuteria o klasycznym designie. Garmin vivomove Style jest zegarkiem na miarę XXI wieku.

Analogowy zegarek z funkcjonalnością smartwatcha. Garmin vivomove Style

Garmin vivomove Style to zegarek hybrydowy: ma (zapewniające klasyczne odczucia) fizyczne wskazówki, poruszające się na tle tarczy, będącej w rzeczywistości wyświetlaczem AMOLED. Na nim pojawiają się najważniejsze dla ciebie informacje. Wibracja będzie dla ciebie znakiem, że na przeczytanie czeka jakaś wiadomość i wystarczy, że podniesiesz nadgarstek, a treść wypełni okrągły ekran smartwatcha. Wskazówki tymczasem ułożą się tak, by nic nie przysłaniało ci tekstu.

W podobny sposób odczytasz zapiski z kalendarza, ale na powiadomieniach funkcjonalność zegarka wcale się nie kończy. Możesz też liczyć na statystyki dotyczące aktywności: liczbę postawionych kroków, pokonanych pięter czy kalorii spalonych w ciągu dnia. W tym samym miejscu wyświetlane są informacje na temat czasu i postępu w treningu, a także aktualne tętno, bo smartwatch jest też wyposażony w pulsometr.

Czy to będąc w domu, czy też podczas pracy – w każdej chwili możesz również sprawdzić swój poziom energii i stresu. Smartwatch przypomina także o ruchu i o nawodnieniu, bo jedno i drugie jest bardzo ważne dla twojego zdrowia i dobrego samopoczucia. Monitoruje również czas i fazy snu, a do tego pozwala śledzić cykl menstruacyjny.

Telefon zostaw w kieszeni. Garmin vivomove Style to wszystko, czego potrzebujesz

Z takim smartwatchem na ręce w wielu przypadkach w ogóle nie musisz wyjmować telefonu z torebki czy kieszeni. Nie chodzi tylko o czytanie wiadomości czy sprawdzanie aktualnej godziny. Zapłacisz nim nawet za zakupy czy jedzenie w restauracji, korzystając z modułu NFC i usługi Garmin Pay.

Ten zegarek nie tylko stylowo wygląda, lecz jest także bardzo dobrze wykonany, przez co możesz go nosić bez żadnych obaw. Jest wodoszczelny (w klasie 5 ATM), a do tego ma aluminiową kopertę, wytrzymałe szkiełko Gorilla Glass i solidny pasek. Dodatkowym atutem jest bardzo długi, jak na smartwatcha czas działania sięgający 5 dni. Przy tym wszystkim gadżet waży niewiele więcej niż 40 gramów.

Zegarek Garmin vivomove Style możesz kupić w sklepie NEO24. Masz do wyboru cztery warianty:

Garmin vivomove Style w kolorze srebrnym, z zielonym paskiem – za 1199 zł

Garmin vivomove Style w kolorze różowego złota, z białym paskiem – za 1289 zł

Garmin vivomove Style w kolorze czarnym, z czarnym paskiem – za 1419 zł

Garmin vivomove Style w kolorze złotym, z różowym paskiem – za 1469 zł

Artykuł powstał we współpracy z NEO24.PL.