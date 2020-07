Nawet jeśli nie jesteście posiadaczami gadżetów Garmin, to zapewne słyszeliście o sytuacji, o której głośno od kliku dni. Największa awaria w historii Garmin odbiła się bardzo szerokim echem i dopiero teraz producent ją opanował. Dopiero, ponieważ zajęło mu to 4 dni.

Obecnie działają już wszystkie usługi Garmin, w tym Garmin Connect. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że niektóre odzyskały tylko część funkcjonalności. Tu sprawdzicie aktualny status systemów Garmin.

We’d like to thank all of our customers for your patience and understanding. For more information, please visit https://t.co/U3vwBre4U2.