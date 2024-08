Lidl publikuje nowy katalog – to przedsmak nadchodzących promocji na sprzęt. Użytek z tych produktów zrobią wszelkiej maści majsterkowicze i nie tylko. Oto jak wygląda oferta na nadchodzące dni.

Co nowego w Lidlu? Sklep aktualizuje ofertę, a to oznacza promocje na sprzęt. Pojawia się więc okazja, by wszelkiej maści majsterkowicze uzupełnili braki o narzędzia przydatne tak w domu, jak i w pracach ogrodowo-warsztatowych. Nie brakuje urządzeń z segmentu małego AGD.

Lidl kusi promocją na małe AGD

Promocją objęto mikser ręczny 300 W Silvervrest. Od czwartku 8 sierpnia za produkt zapłacimy 49,99 zł – najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 64,99 zł. W zestawie znajdują się dwa mieszadła oraz haki. Mikser oferuje 5 trybów prędkości, jest również specjalny przycisk “turbo” aktywujący intensywne miksowanie.

A co powiecie na opiekacz 3 w 1? Również od 8 sierpnia zacznie obowiązywać promocja na ten sprzęt do kuchni, dzięki któremu przyrządzimy gofry, kanapki lub potrawy z grilla – wszystko dzięki trzem wymiennym płytom, które znajdują się w zestawie. Promocyjna cena wyniesie 79 zł zamiast 99 zł.

Narzędzia oraz elektronarzędzia Lidl w promocji

Sierpień to czas urlopów lub remontów. Często spotykaną praktyką jest łączenie tego pierwszego z tym drugim. Lidl przygotował promocję na walizkę z narzędziami Parkside, w której znajduje się aż 95 elementów. Od soboty 10 sierpnia zestaw można kupić o 50 zł taniej, czyli za 219 zł. Warto zaznaczyć, że jest to promocja dostępna tylko online.

Podobnie akumulatorowy zszywacz 12 V oraz akumulatorowa wyrzynarka 20 V – również taniej od 10 sierpnia w cenach odpowiednio 99 zł oraz 249 zł. W zestawach nie ma akumulatora ani ładowarki, a produkty dostępne są jedynie online.

Składany reflektor LED to kolejna promocja od Lidla, która zacznie obowiązywać od soboty 10 sierpnia. Tego dnia cena zostanie obniżona do 59,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 79,99 zł). Urządzenie może świecić ok. 2,5 godziny w trybie maksymalnego świecenia. Maksymalny strumień świetlny wynosi 1500 lumenów, z kolei pojemność użytkowa powerbanku to 1400 mAh.

Lidl szykuje również promocję na szlifierkę krawędziową 250 W z trzema tarczami do drewna w zestawie o średnicy 125 mm. Od soboty 10 sierpnia za elektronarzędzie potencjalny klient zapłaci 149 zł zamiast 199 zł.

Źródło: Lidl