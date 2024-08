Microsoft ostrzega miliony użytkowników Windowsa. "Możesz stracić dane"

Microsoft ostrzega użytkowników Windows przed ryzykiem utraty danych, zachęcając do korzystania z płatnych kopii zapasowych OneDrive. Nowa kampania budzi mieszane uczucia, podkreślając konieczność ostrożnego wyboru usług.

Microsoft ponownie ostrzega użytkowników systemu Windows, tym razem przypominając o konieczności tworzenia kopii zapasowych danych. Jak donosi Forbes, nowy wyskakujący komunikat zachęca do korzystania z OneDrive, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Konieczność Kopii Zapasowych

Wyskakujące okienko informuje użytkowników o ryzyku utraty danych, sugerując skorzystanie z OneDrive. „Funkcja Windows Backup jest dobra, ale darmowe miejsce w OneDrive jest ograniczone do 5 GB. Aby korzystać z tej funkcji długoterminowo, trzeba dokupić więcej przestrzeni” - tłumaczy Windows Latest.

Microsoft Stawia na OneDrive

Nowa kampania OneDrive budzi mieszane uczucia. Jak zauważa portal The Register, Microsoft korzysta z dominującej pozycji na rynku systemów operacyjnych, aby promować swoje produkty. "Nakłanianie użytkowników do tworzenia kopii zapasowych za pomocą innego produktu Microsoftu może być przesadą" - podkreśla.

Bezpieczeństwo kosztuje?

Promowanie OneDrive to nie pierwsza taka kampania Microsoftu. Firma wcześniej nakłaniała do korzystania z Binga w Chrome. Ostateczna decyzja o wyborze oprogramowania zawsze należy jednak do użytkownika. Skala kampanii promujących produkty Microsoftu może jednak zaskakiwać.

Tworzenie kopii zapasowych w chmurze to dobry pomysł, ale warto rozważyć różne opcje. OneDrive jest ściśle zintegrowany z Windows, co może utrudniać zmianę dostawcy. Warto więc przed podjęciem decyzji sprawdzić inne usługi i poziomy przechowywania danych.

źródło: Forbes