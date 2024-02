Dysk M2 2TB lub 1TB może skutecznie rozwiązać twoje problemy z brakiem przestrzeni na pliki, ale na tym nie koniec. Realnie może też poprawić komfort korzystania z komputera i pozytywnie wpłynąć na niezawodność. Jak go wybrać?

Płatna współpraca z firmą Samsung

Dyski SSD typu M2 NVMe cieszą się coraz większą popularnością na rynku i Polska nie jest w tym kontekście wyjątkiem. Nośniki zyskują uznanie przede wszystkim ze względu na bardzo dużą szybkość działania, niezawodność oraz niewielkie wymiary. Dzięki temu, że zajmują mało miejsca, z powodzeniem mogą być stosowane w ultrasmukłych laptopach czy też komputerach zamkniętych w relatywnie niedużych obudowach. No właśnie, pomówmy o konkretach.

Dlaczego dysk M2 NVMe to dobry wybór?

Dyski M2 NVMe są naturalnymi następcami tradycyjnych, 2,5-calowych nośników wykorzystujących interfejs SATA. W porównaniu z nimi zajmują zdecydowanie mniej miejsca. Oparty na złączu M2 dysk najczęściej ma format 2280, co oznacza, że ma 22 mm szerokości i 80 mm długości, co mówi chyba samo za siebie.

Równocześnie – i przede wszystkim – dyski NCMe M2 są w stanie zaoferować parametry nieosiągalne przez te klasyczne nośniki. Chodzi tu przede wszystkim o szybkość zapisu i odczytu liczoną w tysiącach megabajtów na sekundę.

Wysoka wytrzymałość jest kolejnym atutem tych nośników. Weźmy na przykład dysk NVMe 1TB, taki jak Samsung 990 PRO. Jest przystosowany do pracy w temperaturach od 0 do 70 stopni Celsjusza, cechuje się podwyższoną odpornością na wstrząsy, a jego średni czas bezawaryjnej pracy wynosi aż 1,5 mln godzin*.

Jak(i) wybrać dysk SSD typu M2?

Warto mieć świadomość tego, że istnieją różne dyski M2 – złącze bowiem to jedno, ale znaczenie mają również: interfejs, protokół, format czy zastosowany typ kości pamięci. Jeśli chodzi o ten pierwszy, to godnym polecenia standardem jest obecnie PCI-Express 4.0 x4 (w skrócie: PCIe 4.0).

Dyski SSD Samsung 990 PRO pozwalają wykorzystać pełen potencjał standardu PCIe 4.0. Co to konkretnie oznacza? Możesz liczyć nawet na 1550 tys. IOPS (operacji wejścia/wyjścia na sekundę), a także zapis sekwencyjny sięgający 7450 MB/s i odczyt – do 6900 MB/s. Teoretycznie oznacza to możliwość przesłania godzinnego filmu w rozdzielczości 4K w mniej niż 10 sekund albo przeniesienia kilkuset zdjęć w wysokiej rozdzielczości w ciągu sekundy**.

Kolejne istotne parametry to: protokół (gdzie standardem jest obecnie NVM-Express, czyli NVMe), format (uniwersalna opcja dla M 2 SSD 1TB lub 2 TB to 2280, choć zdarzają się też mniejsze M2 2230 czy też większe M2 22110) oraz zastosowany typ kości pamięci. W tym ostatnim kontekście Samsung stawia na sprawdzone rozwiązanie: V-NAND 3-bit MLC. Jego cechy charakterystyczne to wysoka jakość i wydajność.

Ponadto Samsung w swoich dyskach SSD stosuje zaawansowane algorytmy kontrolowania ilości wytwarzanego ciepła. Pozwala to na odpowiednie zarządzanie temperaturą, co pozwala liczyć na maksymalizację wydajności i okresu bezawaryjnego działania nośnika. Jeśli jednak zamierzasz poddawać swój dysk intensywnym próbom, to pomyśl o modelu ze zintegrowanym radiatorem (takim jak dysk M2 1TB z serii Samsung 990 PRO Heatsink), który skutecznie zapobiega przegrzewaniu się podzespołu.

Jaki dysk PCIe NVMe M2 z radiatorem wybrać? Na taki dodatek możesz liczyć w obu omawianych pojemnościach – sprawdź Samsung 990 PRO Heatsink M2 SSD 1TB oraz Samsung 990 PRO Heatsink M2 SSD 2TB. A skoro jesteśmy już przy tym temacie, to czas odpowiedzieć sobie na…

Kluczowe pytanie: ile pamięci potrzebujesz? Kiedy warto kupić dysk M2 2TB?

Wszystkie te interfejsy, protokoły i formaty są oczywiście bardzo ważne. Ostatecznie jednak kluczowa przy podejmowaniu decyzji jest odpowiedź na pytanie o to, ile pamięci potrzebujesz. Zwykli użytkownicy rzadko wykorzystują więcej niż 500 GB, ale wystarczy, że jesteś graczem i taka wartość już okazuje się za mała. Gry nierzadko „ważą” dziś ok. 100 GB, więc jeśli chcesz mieć ich kilka lub kilkanaście, to dysk M2 1TB wydaje się absolutnym minimum, a optymalnym rozwiązaniem będzie dysk M2 2TB.

Pojemniejszy dysk M2 2TB (albo dysk M2 1TB) przyda się także osobom zajmującym się montażem materiałów wideo, obróbką grafiki lub projektowaniem – wszak pliki graficzne i filmowe w wysokiej rozdzielczości potrafią „ważyć” naprawdę sporo. A szybki dostęp do nich, oferowany przez dyski SSD w standardzie PCIe M2 NVMe, to atut nie do przecenienia.

Dysk SSD M 2 PCIe, czyli optymalny dysk SSD na 2024 r.

Podsumowując, dobry dysk to taki, który stanowi odpowiedź na twoje potrzeby. Gdy wiesz już, jakiej pojemności potrzebujesz, możesz przejść dalej. Wybierając dysk M2 NVMe, taki jak Samsung 990 PRO SSD M2 1TB lub Samsung 990 PRO SSD M2 2TB, możesz mieć pewność, że nie zawiedzie cię pod względem szybkości, kultury pracy i niezawodności.

Dysk NVMe 1TB lub 2TB to nośnik, który sprawdzi się przede wszystkim w komputerze stacjonarnym lub laptopie gracza, grafika, montażysty i projektanta. Niemniej jednak tak naprawdę każdy użytkownik doceni niezwykle szybki transfer plików. Przestrzeni na pliki zaś nigdy nie jest za wiele – zawsze lepiej, by było jej trochę za dużo niż miało brakować.

Wybierając dysk SSD M2 2TB lub dysk SSD M2 1TB firmy Samsung otrzymujesz w dodatku dostęp do oprogramowania Samsung Magician. To zbiór przydatnych narzędzi, służących do optymalizacji nośnika. Dzięki temu możesz uzyskać maksymalną wydajność, na bieżąco kontrolować stan dysku, a do tego jeszcze cieszyć się wysokim poziomem bezpieczeństwa danych.

* Na podstawie wewnętrznego testu udaru podczas swobodnego upadku w kontrolowanych warunkach.

** Najwyższa teoretyczna prędkość odczytu sekwencyjnego PCIe 4.0 wynosi 8000 MB/s - wg. stanu danych z III kwartału 2022 roku, model 990 PRO osiąga 7450 MB/s. Szybkość zapisu sekwencyjnego i losowego była mierzona przy aktywnej technologii Intelligent Turbo Write. Funkcja Intelligent Turbo Write jest dostępna tylko przy transferze określonych ilości danych. Wydajność może różnić się w zależności od wersji oprogramowania dysku SSD, komponentów systemu, jego konfiguracji oraz innych czynników. Szczegółowe informacje można uzyskać od lokalnego centrum serwisowego. Konfiguracja systemu testowego: 8-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7 5800X [email protected], DDR4 3600MHz 16GBx2 (PC4-25600 Overclock), System operacyjny - Windows 10 Pro 64bit, Chipset - ASRock-X570 Taichi. Aby zmaksymalizować wydajność dysku 990 PRO należy sprawdzić na stronie Intel lub AMD, czy system obsługuje standard PCIe 4.0.

