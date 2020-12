Gdzie oglądać filmy za darmo w Internecie? Jeżeli szukasz odpowiedzi na to pytanie, to znajdujesz się we właściwym miejscu. Zaraz poznasz kilka serwisów, w których znajdują się darmowe filmy online i – co ważne – są to w pełni legalne źródła.

Bezpłatne filmy online – gdzie oglądać filmy za darmo?

Czy jest w Internecie miejsce, gdzie można oglądać filmy za darmo i w pełni legalnie? Cóż – mogłoby się wydawać, że opcje są tylko dwie: albo płacisz abonamenty lub kupujesz pojedyncze filmy w serwisach VOD, albo pozostają ci nielegalne źródła. Nic jednak bardziej mylnego – w sieci jest wiele serwisów, pozwalających na oglądanie legalnych kopii filmów i seriali bez opłat.

A zatem gdzie oglądać filmy online za darmo? Jak się zaraz przekonasz – możesz szukać ich w katalogach serwisów, które normalnie są płatne, a także w specjalnych miejscach, które możesz kojarzyć lub mogą ci być zupełnie obce.

Internet do oglądania filmów - jaka szybkość Jeśli nie wiesz czy filmy będą działały ci płynnie, sprawdź szybkość internetu. Około 5 Mb/s wystarcza do płynnego oglądania filmów w jakości HD. Do 4K internet powinien oferować już prędkość około 25 Mb/s. W tym artykule znajdziesz szczegółowo, jaki internet do Netflix, HBO i YouTube.

Darmowe filmy Netflix – może i niewiele, ale za to jakie!

Choć Netflix jest płatny, część swojego katalogu udostępnia za darmo, dzięki czemu możesz obejrzeć niektóre filmy bez opłat, a nawet bez zakładania konta. To między innymi komedia kryminalna Zabójczy rejs z Adamem Sandlerem i Jennifer Aniston w rolach głównych, Dwóch papieży o przyjaźni Benedykta XVI i Franciszka czy też psychologiczny thriller science fiction Nie otwieraj oczu, a także popularne seriale, takie jak Stranger Things i Szkoła dla elity. Katalog ten będzie pewnie rozszerzany w nadchodzących miesiącach.

Oglądaj darmowe filmy na Netflix

Filmy za darmo znajdziesz też na VOD.pl

Obszerny katalog filmów za darmo – około 250 pozycji – udostępnia serwis VOD.pl. Wystarczy zerknąć okiem, by szybko się przekonać, że wybór jest naprawdę duży, bo znajdujemy tu zarówno dokumenty na najróżniejsze tematy, mrożące krew w żyłach thrillery i horrory, a także dramaty i komedie. Nie są to może absolutne nowości, ale na pewno wybierzesz tu ciekawą alternatywę dla tytułów powtarzanych bez końca w telewizji.

Oglądaj darmowe filmy na VOD.pl

Ipla pełna darmowych filmów – dla fanów klasyki

Podobnie jak w przypadku powyżej, sporo do zaoferowania ma również Ipla. W katalogu jej filmów jest przełącznik pozwalający na zmianę ustawień, w taki sposób, by wyświetlały się tylko tytuły darmowe. I trzeba przyznać, że jest ich dużo – łącznie około 600. Większość z nich to klasyczne filmy Studia Filmowego KADR, ale są też inne produkcje (zarówno polskie, jak i zagraniczne) oraz wybrane pozycje z biblioteki HBO. Krótko mówiąc: jest z czego wybierać.

Oglądaj darmowe filmy na Ipli

Co nieco znajdziesz też na Playerze

Wybrane filmy i seriale są też dostępne bezpłatnie na platformie Player – jedyne, z czym trzeba się liczyć, to reklamy. Niestety nie ma jednej listy, na której znajdziesz wszystkie dostępne za darmo materiały. Są to jednak przede wszystkim autorskie produkcje TVN-u (a jest ich w katalogu naprawdę dużo), więc może to być dla ciebie jakaś cenna wskazówka. Czy warto zajrzeć? Zdecydowanie tak.

Oglądaj filmy na Playerze

Szukasz czegoś ambitnego? Otworem staje Ninateka

Jeżeli szukasz czegoś ambitniejszego, to zajrzyj do serwisu Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Ninateka – bo tak się nazywa – to miejsce, w którym znajdziesz dostępne za darmo dokumenty, reportaże, wywiady, koncerty, ale też animacje i inne materiały wideo. Katalog jest dość obszerny, choć oczywiście nie każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Dla koneserów są tu jednak godziny wyśmienitych treści

Oglądaj darmowe filmy w Ninatece

Jest też europejski kanał kulturalny: ARTE

Pozostając w tym temacie, nie można nie wspomnieć też o ARTE – europejski kanał kulturalny to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo produkcji zdecydowanie zasługujących na określenie „artystyczne”. To przede wszystkim filmy dokumentalne i reportaże na tematy wszelakie, ale też nagrania z koncertów i materiały innego typu. Nie ma tygodnia, by w bibliotece nie pojawiło się kilka nowych tytułów, więc warto wpadać i robić to często.

Oglądaj darmowe filmy na kanale ARTE

Ostatecznie pewnie i tak wylądujesz na YouTube. I dobrze

Może wiesz, a może nie wiesz, ale filmy w całości i w pełni legalnie możesz też oglądać w serwisie YouTube. Są to między innymi klasyczne produkcje Studia Filmowego TOR, za które odpowiadają choćby Andrzej Wajda, Marek Piwowski, Krzysztof Kieślowski czy Krzysztof Zanussi.

Oglądaj darmowe filmy na kanale Studia Filmowego TOR

Sporo starszych i nowszych filmów i seriali – zarówno polskich, jak i zagranicznych – znajdziesz również na kanale Kino Świat VOD, prowadzonym przez tego dystrybutora.

Oglądaj darmowe filmy na kanale Kino Świat VOD

A jakie jest twoje legalne źródło darmowych filmów? Podziel się nim w komentarzu, jeśli masz ochotę. Może powinniśmy coś dopisać?

Źródło: informacja własna

Czytaj dalej o filmach i serialach: