Zastanawialiście się kiedyś, gdzie wyrzucić starą drukarkę? Jeśli wrzucilibyście ją do żółtego kosza na śmieci na metale i tworzywa sztuczne, to popełniacie duży błąd.

Drukarki stały się nieodłącznym elementem naszego życia – korzystamy z nich nie tylko w pracy, ale też w domu, ponieważ umożliwiają szybkie wydrukowanie dokumentów, zdjęć czy innych potrzebnych materiałów. Nic więc dziwnego, że wiele osób nie wyobraża sobie codzienności bez tych urządzeń.

Co jakiś czas przychodzi jednak moment, kiedy stara drukarka zaczyna sprawiać problemy albo po prostu trzeba kupić nową drukarkę. Wtedy pojawia się pytanie – co zrobić z niepotrzebnym już sprzętem? Wiele osób zastanawia się, gdzie właściwie wyrzucić starą drukarkę.

Gdzie wyrzucić drukarkę?

Mogłoby się wydawać, że najlepszym rozwiązaniem będzie wyrzucenie drukarki po prostu do żółtego śmietnika na metale i tworzywa sztuczne. To popularny błąd!

Drukarka działa poprzez nanoszenie tuszu lub tonera na papier za pomocą precyzyjnych mechanizmów drukujących. Składa się z wielu kluczowych komponentów, takich jak głowica drukująca, która aplikuje tusz, oraz wałek, który przesuwa papier. Dodatkowo, drukarki zawierają elementy elektroniczne, takie jak płyta główna i silniki, które kontrolują cały proces drukowania.

Drukarka jest elektroodpadem, więc nie można jej tak po prostu wyrzucić do kontenera na śmieci. Należy dostarczyć ją do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub PSZOK-u (punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

Co to są elektroodpady? Elektroodpady to źródło wartościowych materiałów, które można odzyskać i ponownie użyć, przyczyniając się do oszczędzania naturalnych zasobów Ziemi. Trzeba jednak pamiętać, że takie urządzenia mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

Warto pamiętać, że starą drukarkę można także oddać do sklepu, w którym kupujecie nowy model. Alternatywnie, sprzęt można oddać do punktu serwisowania urządzeń RTV i AGD lub do upoważnionego skupu złomu.

Gdzie wyrzucić zużyty toner?

Podczas korzystania z drukarki zużywamy materiały eksploatacyjne, takie jak tusze i tonery, które wymagają odpowiedniej utylizacji. Ważne jest, aby przekazać zużyte wkłady do odpowiednich punktów zbiórki, zamiast wyrzucać je do zwykłych śmieci.

Zużyty toner można zostawić u sprzedawcy, w skupie tonerów lub w PSZOK-u. Dobrym pomysłem może być też opcja uzupełnienia tonera (oczywiście o ile dana drukarka obsługuje takie materiały eksploatacyjne).