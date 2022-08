Niebawem pierwsze okno startowe podczas którego w kosmos może polecieć misja Artemis I. Firma LEGO z tej okazji wprowadza serię figurek inspirowanych tymi wydarzeniami.

LEGO can into space

Jeśli wszystko pójdzie dobrze to już 29 sierpnia bezzałogowa misja Artemis I ruszy by postawić pierwszy krok na drodze do powrotu ludzi na powierzchnię Księżyca. NASA wraz z LEGO Education SPIKE (programem rozwojowym LEGO dla dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych) świętują ten fakt wysyłając dwie figurki z tej serii w kosmos. Wygląda zatem na to, że moonekiny nie będą jedynymi załogantami Artemis I.



fot.:LEGO

Można zauważyć, że figurki przygotowane z tej okazji będą wyposażone w skafandry kosmiczne , które producent klocków oparł na systemie, który rzeczywiście będzie używany podczas kolejnych misji załogowych. Figurki są ambasadorami projektu LEGO Education STEAM, który kierowany jest do uczniów i nauczycieli, a za zadanie ma rozbudzenie w nowym pokoleniu fascynacji eksplorację kosmosu.

Jest astronauta, a gdzie Rakieta?

Rakietę dla naszych dzielnych figurek, czyli SLS można znaleźć w zestawie LEGO City już od jakiegoś czasu. Dostępne są też inne konstrukcje, jakie w przyszłości zostaną wyniesione w kosmos dzięki Artemis, takie jak księżycowa baza kosmiczna i stacja kosmiczna Gateway.



fot.:LEGO

Źródło: LEGO