W Geekbuying wystartowała wielka wyprzedaż z okazji 11 listopada. Zobaczmy, jakie produkty można kupić taniej i ile konkretnie można zaoszczędzić.

Wielka wyprzedaż w Geekbuying z okazji 11.11

W Polsce 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, a w Chinach w tym samym czasie świętują Dzień Singli. Podczas gdy my chodzimy na marsze i w inny sposób upamiętniamy odzyskanie suwerenności, w Azji zwyczajowo organizuje się tego dnia wielkie promocje. Świat jest dziś jedną globalną wioską i tradycje się mieszają. Stąd też w sklepie Geekbuying wielka wyprzedaż z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a tak naprawdę czterodniowy festiwal okazji z rabatami sięgającymi nawet 80%.

Od 10 do 13 listopada 2022 roku w sklepie Geekbuying czeka na ciebie moc atrakcji. Wybrane produkty zostały przecenione o 100, 500, a czasem i ponad 1000 złotych – taniej możesz kupić między innymi roboty sprzątające, przenośne stacje zasilania, pojazdy elektryczne, drukarki 3D i bezprzewodowe głośniki. Ponadto możesz zyskać jeszcze więcej, korzystając z kuponów – dzięki nim otrzymasz:

40 zł rabatu na zamówienia powyżej 1000 zł

100 zł rabatu na zamówienia powyżej 2000 zł

200 zł rabatu na zamówienia powyżej 4000 zł

300 zł rabatu na zamówienia powyżej 5000 zł

Przejdźmy jednak do konkretów. Co konkretnie można kupić taniej w Geekbuying podczas tej wielkiej wyprzedaży?

Świetne roboty sprzątające w promocji na Geekbuying.pl

Jednym z największych hitów tej wyprzedaży bez wątpienia jest robot Roborock S7 Pro Ultra za 4299 złotych (z kodem BCVYJ756). To topowy model, który wszystko robi sam: sam odkurza i mopuje, sam się ładuje, sam opróżnia swój pojemnik na kurz, a nawet sam się czyści. Co więcej, podczas sprzątania cechuje się bardzo wysoką skutecznością, a po kolejnych pokojach porusza się z iście mistrzowską sprawnością. Normalnie trudno obok niego przejść obojętnie, a przy takiej obniżonej cenie to już w ogóle nie ma się nad czym zastanawiać…

…No chyba, że cena mimo wszystko jest dla ciebie zbyt wysoka. Wtedy możesz rozważyć zakup tego świetnego robota mopującego: iLIFE W400 za 559 złotych. Jest bezkompromisowy dla zabrudzeń, ale delikatny dla samych podłóg: zarówno płytek, jak i paneli. Po pokoju porusza się bezproblemowo i bezkolizyjnie, więc ty w czasie, gdy sprząta, możesz zająć się czymś zupełnie innym.

Elektryczne pojazdy – na ich zakupie też możesz zaoszczędzić

Wśród interesujących ofert znajduje się również elektryczna hulajnoga NAVEE N65 za 2579 złotych. To potężna maszyna z 10-calowymi kołami, silnikiem o mocy 500 W, solidnym szkieletem i hamulcem tarczowym. Ma też całkiem pojemny akumulator, dzięki któremu jest w stanie przejechać nawet 65 kilometrów na jednym ładowaniu.

Uwagę przykuwają także dwa rowery elektryczne. Pierwszym z nich jest Eleglide T1 STEP-THRU za 4299 zł – to rower turystyczny z niską ramą, 250-watowym silnikiem i akumulatorem zapewniającym do 50 km w trybie elektrycznym oraz 100 km w trybie wspomaganym…

...Drugim zaś – ENGWE Engine Pro za 5999 zł (z kodem RE8PES3F). To składany rower typu fat-bike z oponami 20x4 cale, bardzo mocnym silnikiem (750 W) i ramą ze stopu aluminium, dzięki czemu jest gotowy nawet na wycieczki w bardziej wymagający teren.

Co jeszcze warto kupić podczas wyprzedaży 11.11 w Geekbuying?

Być może zainteresują cię także przenośne stacje zasilania, które ogólnie zyskują coraz większą popularność. Osobom o mniejszym wymaganiom spodobać może się NOVOO ESS za 859 zł. To stacja o pojemności 62 400 mAh (dość, by naładować ze 3 razy laptopa i kilkanaście razy telefon). W przypadku większych wymagań warto zwrócić uwagę na FJDynamic PowerSec MP500 za 2299 zł. Oprócz pojemności ponad 140 tysięcy mAh model ten może też pochwalić się szeroką gamą złączy i funkcją ładowania bezprzewodowego.

Wyprzedażowa oferta jest oczywiście znacznie szersza. Wśród przecenionych produktów znajdziesz też choćby drukarkę 3D QIDI X-MAX za 4199 zł, grawerkę laserową z modułem podwójnej wiązki NEJE 3 Max za 2449 zł czy składany panel solarny Flashfish TSP za 699 zł.

Czy warto kupować w Geekbuying?

Sklep Geekbuying cieszy się coraz większą popularnością w naszym kraju. Nic w tym dziwnego, bo ma w swoim katalogu dobre produkty chińskich marek w atrakcyjnych cenach, a w dodatku oferuje bardzo dobre warunki: szybką wysyłkę z europejskich magazynów, darmową dostawę na terenie Polski, wygodne płatności (w tym BLIK) oraz możliwość rozłożenia zakupu na raty (w systemie Przelewy24).

