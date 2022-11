W ostatnich latach Teufel wprowadził na rynek kilka naprawdę świetnych urządzeń, które mieliśmy okazję przetestować. Teraz niektórzy z naszych „ulubieńców” są dostępni w cenach obniżonych nawet o 43%.

Promocja Teufel na Black Friday 2022 – rabaty powyżej 40%

Wraz z początkiem tego miesiąca Teufel ruszył z wielką promocyjną kampanią, której finałem będzie Black Friday 2022, przypadający 25 listopada. Przez cały ten czas wybrany sprzęt tego producenta będzie dostępny w wyraźnie obniżonych cenach – rabaty sięgają ponad 40% względem cen sugerowanych, więc naprawdę warto się im przyjrzeć. No i warto się też pospieszyć, bo zapasy nie są nieskończone.

Oferta goni ofertę – sprawdzony sprzęt w dobrych cenach

Największa promocja (z rabatem ponad 40%) związana jest z Real Blue NC. To bezprzewodowe słuchawki wokółuszne z dużymi przetwornikami HD (zapewniającymi przyjemne i przekonujące brzmienie) oraz systemem aktywnej redukcji hałasu (pozwalającym cieszyć się tym dźwiękiem, niezależnie od warunków dookoła). Oferują też długi czas działania, a teraz zamiast 1099 zapłacisz za nie 559 zł.

Poważnie przeceniony został także (testowany przez nas) Teufel Boomster. Pod tą nazwą kryje się jeden z najlepszych głośników przenośnych na rynku: świetnie grający, dobrze wyposażony i długo działający między ładowaniami. Normalnie trzeba za niego zapłacić około 1700 złotych, ale w listopadzie możesz go kupić już za 1399 zł.

Bardzo dobry soundbar Teufel Cinebar 11 2.1 również został przeceniony i to z 2099 na 1399 zł. To kolejny sprzęt, o którego jakości mieliśmy okazję przekonać się na własnych… uszach. Testujący go Przemek przyznał, że „w 90% radzi sobie świetnie z odpowiednią prezencją utworu, no i obsługuje się go bajecznie łatwo”.

Gruba promocja – jest tego więcej

Co poza tym? Wielokanałowy system kina domowego Ultima 40 Surround 5.1 został przeceniony z 4599 na 3199 zł, duży bezprzewodowy głośnik Rockster Air – z 2799 na 2199 zł, a cyfrowy radiobudzik Radio One – z 789 na 449 zł. To wciąż tylko wycinek blackfridayowej oferty, korzystając z przycisku poniżej przejdziesz do pełnego katalogu promocyjnego:

Źródło: Teufel