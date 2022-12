Geekbuying rozdaje kody rabatowe, dzięki którym obniżysz ceny już i tak przecenionych produktów. Jeśli rozglądasz się więc za praktycznym sprzętem do domu (i nie tylko), to koniecznie rzuć okiem na tę ofertę…

Zapoluj przed świętami w Geekbuying

Święta coraz bliżej, a to okazja, by skorzystać z bardzo dobrych promocji. Spore obniżki czekają na nas między innymi w sklepie Geekbuying, który cieszy się w naszym kraju coraz większą popularnością. Ciekawych ofert rzeczywiście nie brakuje, a dominują wśród nich roboty odkurzające, pojazdy elektryczne oraz rozmaite akcesoria do domu i biura. Zaoszczędzić można naprawdę sporo.

Nie dość, że najpopularniejsze produkty zostały po prostu przecenione, to jeszcze mamy dla was kody rabatowe, dzięki którym obniżycie ceny jeszcze bardziej. Co więcej, na głównej stronie świątecznej promocji w Geekbuying znajdziesz indywidualne kody rabatowe, dzięki którym uzyskasz:

40 zł zniżki dla zamówień powyżej 1000 zł

100 zł zniżki dla zamówień powyżej 2000 zł

200 zł zniżki dla zamówień powyżej 4000 zł

6% zniżki dla zamówień z co najmniej 2 produktami

W Geekbuying możesz też naturalnie liczyć na szybką wysyłkę z europejskich magazynów, darmową dostawę na terenie Polski i wygodne płatności – także przez BLIK i w ratach w systemie Przelewy24. Spójrzmy już jednak na same produkty…

Wygodne i tanie codzienne sprzątanie

Wśród tych przecenionych produktów znajduje się na przykład robot sprzątający Redroad G10, którego test możesz u nas znaleźć. To bardzo dobry sprzęt: nieźle wykonany, dobrze działający i skutecznie czyszczący podłogi: zarówno na sucho, jak i na mokro. Cechuje się dużą mocą ssania oraz efektywnym mopowaniem wibracyjnym. W dodatku jego stacja dokująca jest nie tylko praktyczna (jako że sama ładuje i czyści urządzenie), ale też wyjątkowo stylowa – rzeczywiście może stanowić ozdobę mieszkania. Z kodem 1WL8UD4M obniżysz jego cenę do 1899 zł.

Jeśli szukasz czegoś zdecydowanie tańszego, to rzuć okiem na robota ILIFE V8 Plus, który pomimo niewygórowanej ceny bardzo dobrze radzi sobie w akcji. Choć ten akurat model niezupełnie będzie w stanie zastąpić odkurzacz w Twoim mieszkaniu, to z codziennym czyszczeniem podłóg poradzi sobie bez zarzutu. Charakteryzują go: moc ssania 1000 Pa, trójwarstwowy układ filtracyjny, inteligentny system mopowania i technologia unikania przeszkód. Z kodem M786IXLP obniżysz jego cenę do 419 zł.

Pozostając w temacie sprzątania warto też choćby w dwóch zdaniach wspomnieć o mopie parowym EASINE ILIFE S50, który efektywnie czyści podłogi i zabija zarazki. Jego cena w okresie przedświątecznym wynosi tylko 429 zł.

Elektryczne pojazdy w bardzo dobrych cenach

Kolejną kategorię stanowią pojazdy, a wśród nich pozytywnie wyróżnia się składany elektryczny rower ENGWE EP-2 Pro. To FAT BIKE z 20-calowymi kołami, 750-watowym silnikiem i przerzutkami Shimano. Rower sprawdza się nawet w trudniejszym terenie, zapewniając dynamiczną i komfortową jazdę: czy to w pełnym trybie elektrycznym, czy też wspomaganym. Z kodem BCVYJ756 obniżysz jego cenę do 4288 zł.

Przeceniona została również elektryczna hulajnoga Eleglide Coozy. Na pozór to dość typowy pojazd, jednak jest w stanie zapewnić bardziej dynamiczną jazdę, przede wszystkim za sprawą silnika o mocy 350 W i 22-Nm momencie obrotowym. Koła w rozmiarze 10 cali w połączeniu z amortyzatorami gwarantują płynną i komfortową jazdę po nierównej nawierzchni, a pojemny akumulator sprawia, że na jednym ładowaniu hulajnoga potrafi przejechać nawet 55 kilometrów. Z kodem IPZG64N4 obniżysz jej cenę do 2199 zł.

Jeszcze więcej ciekawych ofert

Za czym jeszcze warto się rozejrzeć? Ano choćby za przenośną stacją zasilania FJDynamics PowerSec MP500. To taki gigantyczny powerbank, którym nie tylko naładujesz telefon, ale też utrzymasz w działaniu bardziej wymagający sprzęt. Jeśli chodzi o kluczowe liczby, to pojemność wynosi 520 Wh, a znamionowa moc wyjściowa – 500 W. Z kodem IPZG64N4 obniżysz cenę stacji do 2249 zł.

A z mniejszych (czy też raczej: bardziej niszowych) rzeczy warto wspomnieć przede wszystkim o drukarce 3D QIDI X-MAX klasy przemysłowej, której cenę z kodem BCVYJ756 obniżysz do 4099 zł…

…o solidnej i precyzyjnej laserowej grawerko-wycinarce SCULPFUN S30 Pro Max, której cenę z kodem IPZG64N4 obniżysz do 3399 zł…

…czy też o ramie biurka elektrycznego ACGAM ET225E, umożliwiającej regulację wysokości blatu od 62 cm (pozycja siedząca) do 127 cm (pozycja stojąca). Jej cenę z kodem X3VA7FWV obniżysz do 1059 zł.

Oczywiście jeszcze więcej ciekawych ofert znajdziesz na stronie promocji w sklepie Geekbuying.