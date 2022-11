Przedstawiamy trzy zestawy gamingowe – dla gracza, hardkora i profesjonalisty. Każdy z nich to doskonały pomysł na prezent z okazji zbliżającej się wielkimi krokami Gwiazdki.

Gamingowy prezent pod choinkę

Gamingowy prezent gwiazdkowy? Nic prostszego! Równocześnie to naprawdę dobry pomysł, bo choć miłośnicy gier bywają wybredni, to ich radość jest autentyczna i nie do podrobienia. Ważne jednak jest to, by wybrać dobrze – wraz z firmą Logitech pomagamy osiągnąć ten cel perfekcyjnie.

Przygotowaliśmy trzy zestawy – dostosowane do osób o różnym poziomie zaawansowania i uwzględniające różne możliwości finansowe. Każdy z nich tworzą trzy najważniejsze urządzenia peryferyjne dla graczy, a więc myszka, klawiatura i słuchawki. Przed nami sporo do zobaczenia, więc nie przedłużajmy i przejdźmy do konkretów.

Dobry zestaw dla gracza: wszystko, czego potrzeba

Na początek proponujemy zestaw podstawowy, którego poszczególne elementy cechują się wyjątkowo atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. To dobra opcja dla kogoś, kto nie oczekuje wodotrysków, lecz zależy mu na wysokiej jakości, przekładającej się na pierwszorzędną precyzję i nienaganną ergonomię.

Podstawą tego zestawu jest myszka Logitech G102, która na pewno przypadnie do gustu miłośnikom klasycznych, stonowanych konstrukcji. Gryzoń prezentuje się elegancko i nie krzyczy z daleka, że jest gamingowy. W środku jednak drzemie konkretne serce w postaci precyzyjnego sensora o czułości 8000 dpi. Do tego dochodzą duże ślizgacze, 6 programowalnych przycisków i efektowne podświetlenie RGB, synchronizujące się z innymi urządzeniami tego producenta w ramach systemu Lightsync.

Dobrą kompanką dla tego gryzonia będzie klawiatura Logitech G213 Prodigy – od lat jest ona uznawana za jeden z najlepszych gamingowych modeli w technologii membranowej. Pełnowymiarowa konstrukcja w połączeniu z podpórką pod nadgarstki zapewnia właściwy poziom ergonomii, a podświetlenie RGB nie tylko ładnie wygląda, ale też ułatwia rozgrywkę w porze nocnej. Wspomniana technologia membranowa też temu sprzyja, jest wszak dużo cichsza od mechanicznej. Przysłowiową wisienką na torcie jest zaś odporność na zachlapania.

Jako dopełnienie zestawu wybraliśmy słuchawki Logitech G335, w których producent postarał się nie tylko o niezłą jakość dźwięku, ale też naprawdę wygodną konstrukcję. To ostatnie zrealizowano poprzez niską wagę (tylko 240 gramów), miękkie nauszniki i pasek pod pałąkiem, delikatnie przylegający do głowy. O odpowiedni dźwięk z kolei dbają 40-milimetrowe przetworniki zapewniające wyraźne i czyste brzmienie – docenisz je nie tylko podczas rozgrywki, ale też wolnych chwil spędzanych w towarzystwie ulubionej muzyki.

Świetny zestaw do gier, gdy priorytetem jest wygoda

Kiedy priorytetem jest wygoda, to najlepiej jest postawić na urządzenia bezprzewodowe – dlatego też (poza klawiaturą) wszystkie elementy tego zestawu łączą się z kompem bez kabli. W każdym przypadku mówimy też o modelach reprezentujących nieco wyższą półkę, co widać w zastosowanych materiałach i komponentach. Słowem – mówimy tu o propozycji kierowanej do graczy, którzy mają już konkretne wymagania.

Na początek: gryzoń. Zdecydowanie nie byle jaki, bo Logitech G305 może pochwalić się niezwykle precyzyjnym sensorem Hero o czułości 12 000 dpi, przyspieszeniu 40 G i szybkości 400 ips. Kto gra, ten wie, że to naprawdę dobre parametry. Waga na poziomie 99 gramów dla wielu będzie idealna, a sześć programowalnych przycisków to zestaw, który można po prostu nazwać gamingowym standardem. Istotnym atutem tego modelu jest też wreszcie bezprzewodowa łączność Lightspeed – zarazem szybka i wolna… od opóźnień.

Utrzymana w podobnie klasycznej stylistyce klawiatura Logitech G413 SE będzie się doskonale komponować na biurku tuż obok myszki G305. Podstawą tego modelu są niezawodne przełączniki mechaniczne Romer-G „Tactile”, ukryte pod nasadkami klawiszy z PBT – również cechującymi się dużą wytrzymałością. Miłośnicy intensywnej rozgrywki docenią pewnie również solidną, aluminiową konstrukcję oraz 6-klawiszowy Key-rollover. Z myślą o nocnych markach producent postarał się natomiast o delikatne, białe podświetlenie LED.

Zdecydowanie najbardziej nietuzinkowym designem ze wszystkich trzech urządzeń w tym zestawie mogą pochwalić się słuchawki Logitech G435. Wydają się jednak idealnym wyborem – ze względu na nienaganną ergonomię. Urządzenie jest lekkie i miękkie w punktach styku z głową użytkownika. Poduszki z pianki pamiętającej kształt to gwarancja pierwszorzędnej wygody. Równocześnie można liczyć na bardzo dobre brzmienie i realistyczne efekty przestrzenne, dzięki wsparciu Dolby Atmos i Windows Sonic. Brak opóźnień w połączeniu bezprzewodowym gwarantuje zaś wspomniana tu już technologia Lightspeed.

Gamingowy zestaw dla wymagających, z dopiskiem „Pro”

Ostatni już zestaw to propozycja dla tych najbardziej wymagających graczy, oczekujących czegoś więcej ponad wysoką jakość wykonania, precyzję i ergonomię. W tym komplecie znajdziesz trzy urządzenia z linii Pro, kierowanej przede wszystkim do użytkowników, dla których gaming to coś więcej niż tylko zabawa.

Oto ona: superlekka i superszybka zdobywczyni nagrody Reddot – bezprzewodowa myszka Logitech G Pro X Superlight, która przyciąga uwagę pięknym wyglądem i utrzymuje ją na dłużej specyfikacją. Jej sercem jej sensor optyczny Hero o czułości 25 400 dpi – absolutny top w kwestii precyzji i szybkości. Z myślą o tej ostatniej producent postawił też na duże ślizgacze z PTFE i bezprzewodową łączność Lightspeed, a całe urządzenie odchudził do niespełna 63 gramów. Słowem: klasa premium.

Klasę premium reprezentuje również klawiatura Logitech G Pro kierowana do uczestników turniejów e-sportowych oraz graczy, którzy w domu oczekują równie wysokiej jakości. Została wyposażona w zaawansowane przełączniki mechaniczne GX o błyskawicznej reakcji i wyczuwalnym oporze, oferuje 3-stopniową regulacją nachylenia, ma synchronizujące się z innymi urządzeniami podświetlenie RGB w systemie Lightsync i kompaktową konstrukcję (pozbawioną sekcji numerycznej).

Do kompletu wybraliśmy zestaw słuchawkowy Logitech G Pro X. jego charakterystyczną cechą jest technologia Blue VO!CE zapewniająca krystalicznie cichą komunikację z kolegami z drużyny. W drugą stronę także można liczyć na bardzo wysoką jakość dźwięku, a do tego na realistyczne efekty przestrzenne, ułatwiające lokalizację przeciwników. Nie zapomniano również o trwałości i ergonomii: mocne aluminium, miękka pianka i oddychający welur to materiały, z których wykonano ten sprzęt.

A dla miłośnika wyścigów najlepsza będzie kierownica

Jest taki gatunek gier, w którym zestaw myszka + klawiatura zdecydowanie nie jest najlepszą opcją. To samochodówki – do wirtualnych wyścigów i rajdów najlepszym rozwiązaniem bez wątpienia jest kierownica.

Logitech G29 jest jedną z najlepszych kierownic na rynku i dobrze sprawdza się właściwie w każdym rodzaju gier samochodowych. Ma naturalnych rozmiarów, 26-centymetrowe koło, które obraca się w zakresie 900 stopni. Zaawansowany system sprzężenia zwrotnego pozwala odczuć każde zdarzenie na wirtualnym torze, a przyciski na froncie ułatwiają sterowanie. Częścią zestawu jest również panel z 3 pedałami, zapewniający maksymalnie realistyczne doświadczenie.

Model G29 jest kompatybilny z pecetami oraz konsolami PlayStation 5/4/3, jeśli zamiast tego potrzebujesz urządzenia, które współpracuje także z urządzeniami Microsoftu (Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One), to wybierz bliźniaczy model Logitech G920.

No to wiesz już chyba wszystko. W takim razie nie pozostaje nam nic innego jak tylko życzyć ci udanych zakupów i szerokiego uśmiechu na twarzy osoby, której chcesz sprezentować gamingowy zestaw marzeń.

