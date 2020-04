Już pierwsze informacje płynące z obozów CD Projekt RED oraz Nvidia nie pozostawały złudzeń co do tego, czy karta graficzna GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition trafi do sprzedaży. Nie zaplanowano tego, ale dostarczono ją już do pierwszych szczęśliwców nagrodzonych w konkursie i okazuje się, że ze sprzedażą jest jednak nieco inaczej.

GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition zaczyna pojawiać się bowiem na aukcjach internetowych. Na portalu ebay ceny dochodzą do 4550 dolarów (w USA) i nawet do 5000 funtów (w Wielkiej Brytanii). Łatwo przeliczyć, że w skrajnym przypadku cena oscyluje obecnie w okolicach 25000 złotych.

Ile bylibyście w stanie zapłacić maksymalnie? Warto nadmienić, że pod względem technicznym mówimy tutaj o karcie graficznej GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition. Wygląd zmieniono nawiązując do gry Cyberpunk 2077.

Przypomnimy, że w tym przypadku określenie mówiące o limitowanej edycji jest jak najbardziej trafne. Przygotowano bowiem tylko 200 sztuk GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition. 77 z nich rozdano już w ramach konkursów na portalach społecznościowych i to zapewne niektóre z tych nagród wylądowały na ebay.

Jak widać poniżej, nie brakuje jednocześnie tych, którzy z wygranej robią użytek w swoim domu.

One of the winners of our 77 Cyberpunk 2077 Edition RTX 2080 Ti messaged us with this pic.



We're glad to see this GPU found a place to call home pic.twitter.com/YNLy9ts76m