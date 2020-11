GeForce RTX 3060 Ti ma szansę mocno namieszać w średnim segmencie wydajnościowym. Co prawda premiera karty dopiero przed nami, ale niektórym już teraz udało się dorwać nowy sprzęt.

Nvidia oficjalnie nie potwierdziła planów wydania GeForce RTX 3060 Ti, ale przecieki nie pozostawiają żadnych złudzeń – wkrótce doczekamy się modelu Nvidia Ampere ze średniej półki, który uplasuje się poniżej GeForce RTX 3070.

Według nieoficjalnych informacji, nowy model też bazuje na rdzeniu Nvidia Ampere GA104, ale w okrojonej wersji – do dyspozycji oddano 38 z 48 bloków SM. Oprócz tego przewidziano 8 GB pamięci GDDR6 256-bit.

Model GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Ti* Układ graficzny Ampere GA102 Ampere GA102 Ampere GA104 Ampere GA104 Rdzenie CUDA 10496 8704 5888 4864 Rdzenie RT 82 (2. gen) 68 (2. gen) 46 (2. gen) 38 (2. gen) Rdzenie Tensor 328 (3. gen) 272 (3. gen) 184 (3. gen) 152 (3. gen) Taktowanie GPU 1395 - 1695 MHz 1440 - 1710 MHz 1500 - 1725 MHz 1410 - 1665 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 10 GB GDDR6X 320-bit 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie VRAM 19 500 MHz 19 000 MHz 14 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość VRAM 936 GB/s 760 GB/s 448 GB/s 448 GB/s TGP 350 W 320 W 220 W ~180-220 W Cena $1499 $699 $499 < $399 *specyfikacja nieoficjalna

GeForce RTX 3060 Ti to model ze średniej półki, ale jego wydajność może mocno zaskoczyć - wcześniejsze przecieki wskazują, że karta zaoferuje nieco lepsze osiągi względem GeForce RTX 2080 SUPER.

GeForce RTX 3060 Ti w sprzedaży przed oficjalną premierą

Poprzednie modele GeForce RTX 3000 rozczarowały nas pod względem dostępności. Tutaj sytuacja może wyglądać odwrotnie - sklepowa premiera modelu GeForce RTX 3060 Ti została zaplanowana na 2 grudnia, ale niektóre sklepy już wcześniej zaczęły sprzedawać karty.

Z redakcją VideoCardz skontaktował się czytelnik, który w jednym z portugalskich sklepów przedpremierowo kupił model Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC. Możliwość wcześniejszego zakupu akceleratora wiązała się jednak ze sporą dopłatą (karta kosztowała 525,90 euro, wliczając w to 23% VAT).

Najdziwniejsze jest to, że karta dotarła do klienta przed premierą – potwierdzeniem są zdjęcia sprzętu:

Model Gigabyte korzysta z autorskiego chłodzenia z trzema wentylatorami, a na rewersie znalazła się płytka backplate. Konstrukcja wymaga podpięcia 8-pinowego zasilania.

Wcześniejsza sprzedaż kart na pewno jest niedopuszczalnym zjawiskiem, więc producent zapewne będzie chciał wyciągnąć konsekwencje wobec sklepu. Dla nas to dobre wiadomości - to sygnał, że dystrybutorzy już mają sprzęt na stanie, a klienci będą mogli zakupić go podczas premiery. Pytanie jak duże są zapasy i czy wystarczą dla wszystkich zainteresowanych.

Źródło: VideoCardz

