Karta graficzna z przełącznikiem pojemności pamięci VRAM? Pomysł wydaje się zwariowany, ale rzeczywiście działa! Brazylijski modder Paulo Gomes opracował specjalną wersję karty GeForce RTX 3070.

Karta graficzna GeForce RTX 3070 oryginalnie została wyposażona w 8 GB pamięci VRAM, ale niektórzy modderzy eksperymentują z wyposażeniem jej w 16 GB VRAM. Wyjątkowo ciekawie wygląda tutaj projekt opracowany przez Paulo Gomesa.

Karta graficzna z przełącznikiem pamięci VRAM

Na kanale Casual Gamers pojawił się ciekawy filmik z prezentacją specjalnej wersji karty graficznej MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X. Na pierwszy rzut oka konstrukcja wygląda normalnie, ale to tylko pozory.



Na śledziu umieszczono fizyczny przełącznik do wybierania dostępnej pojemności pamięci wideo

Karta została zmodyfikowana przez Paulo Gomesa - brazylijski modder podwoił pojemność pamięci VRAM, a na śledziu zamontował fizyczny przełącznik do wyboru pojemności pamięci VRAM (8 GB lub 16 GB). Szczegóły dotyczące modyfikacji nie zostały ujawnione (można jednak podejrzewać, że przełącznik odpowiada za wybór odpowiedniej kości BIOS).

Jak to działa? Zerknijcie sami:

Karta GeForce RTX 3070 z podwojoną pojemnością pamięci wideo w skrajnych przypadkach rzeczywiście oferuje lepszą wydajność (co szczególnie jest widoczne przy minimalnej płynności animacji - 1% i 0,1% Low). Warto jednak zaznaczyć, że mówimy tutaj o grach The Last of Us, Resident Evil 4 i Hodwarts Legacy, wymagających większej pojemności pamięci VRAM, które zostały odpalone w rozdzielczości 1440p.

Projekt należy traktować jako ciekawostkę. Raczej mało prawdopodobne, by producenci oryginalnie oferowali możliwość wyboru pojemności pamięci wideo (a więc w praktyce przełącznia się na mniejszą pojemność VRAM niż fizycznie umieszczono na karcie).

Źródło: YouTube @ Casual Gamers