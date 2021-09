Karta GeForce RTX 3080 Ti w wersji z 20 GB pamięci VRAM jednak istnieje! W sieci pojawiły się testy planowanego modelu, które pokazują świetną wydajność w... kopaniu kryptowalut.

Pierwsze informacje o karcie GeForce RTX 3080 Ti wyposażonej w 20 GB pamięci GDDR6X 320-bit pojawiły się jeszcze podczas przecieków ze specyfikacją, ale temat odżył za sprawą zdjęć modelu Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Aorus Master – w jednym z rosyjskich sklepów natrafiono na wersje mające posiadać 20 GB pamięci VRAM. Na początku podejrzewaliśmy tutaj po prostu pomyłkę w naklejce z oznaczeniami.

Okazuje się, że karty GeForce RTX 3080 Ti z 20 GB pamięci VRAM rzeczywiście istnieją. Udowodnił to rosyjski YouTuber Kolia z kanału КОЛЯ МАЙНЕР (jego tematyka skupia się na kopaniu kryptowalut).

GeForce RTX 3080 Ti w wersji z 20 GB pamięci VRAM

Karty Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC w wersji z 20 GB pamięci VRAM podobno są dostępne w jednym ze sklepów komputerowych w Sankt Petersburgu... za jakieś 3000 dolarów (!).



Karta GeForce RTX 3080 Ti oferuje 12 GB pamięci GDDR6 384-bit, ale w rosyjskim sklepie natrafiono na modele oferujące 20 GB pamięci GDDR6X 320-bit

Nie wiadomo skąd sklep ma karty, bo rosyjski oddział producenta nie przyznaje się do takich modeli (najprawdopodobniej są to nieoficjalne wersje, które nie miały trafić do sprzedaży).

Co ciekawe, baza aplikacji GPU-Z również potwierdza istnienie kart GeForce RTX 3080 Ti w wersji z 20 GB pamięci VRAM – do tej pory użytkownicy zgłosili trzy takie modele:

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Aorus Master

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Aorus Xtreme

Testy karty graficznej GeForce RTX 3080 Ti z 20 GB pamięci VRAM

Kolia wszedł w posiadanie takiej karty i postanowił ją przetestować... i tutaj pojawiły się pierwsze problemy, bo oficjalny sterownik Nvidii nie wspiera karty GeForce RTX 3080 Ti z 20 GB pamięci VRAM, więc nie można na niej odpalić gier i benchmarków.

Nie ma jednak problemów, aby sprawdzić jej wydajność… w kopaniu kryptowalut. Oczywiście nie obyło się bez dodatkowych optymalizacji (tester zwiększył taktowanie rdzenia i pamięci oraz obniżył karcie Power Limit).



Odblokowany GeForce RTX 3080 Ti po optymalizacjach podobno jest w stanie osiągnąć 97,8 MH/s w kopaniu Ethereum

Karta bazuje na standardowej, odblokowanej wersji układu graficznego (bez ograniczeń, jak w przypadku modeli LHR), co przekłada się na bardzo dobre osiągi w kopaniu kryptowalut. Przykładowo, podczas kopania Ethereum (algorytm ethash) karta osiąga wydajność około 93,7 MH/s, więc jej koszt zwróci się po około 420 dniach kopania 24/7.

Odblokowany GeForce RTX 3080 Ti z 20 GB pamięci VRAM byłby hitem koparek kryptowalut (karta oferuje o 64% lepsze osiągi względem zwykłej wersji GeForce RTX 3080 Ti z 12 GB pamięci VRAM). Problem w tym, że takie karty nie są powszechnie dostępne. W takiej sytuacji górnikom pozostaje częściowe odblokowanie zwykłych modeli lub po prostu przesiadka na karty CMP.

Źródło: VideoCardz, TechPowerUp, YouTube @ КОЛЯ МАЙНЕР