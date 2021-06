Testujemy GeForce RTX 3080 Ti - high-endową kartę graficzną, której możliwości mają być zbliżone do GeForce RTX 3090. Jak wypadnie w testach i... czy da się ją kupić - oto pytania które nas nurtują!

GeForce RTX 3080 Ti to nowy flagowy model karty graficznej NVIDIA przeznaczony do rozgrywki w rozdzielczości 4K UHD

Zgodnie z nazwą karta pozycjonowana jest pomiędzy GeForce RTX 3080, a RTX 3090

NVIDIA ustaliła sugerowaną cenę GeForce RTX 3080 Ti na 5600 złotych (ale nie ma co liczyć na to, że w takiej znajdzie się w sklepach)

4,6/5

Trwa bardzo ciężki okres dla osób, które chciałyby zaopatrzeć się w nową kartę graficzną. Nie sposób ich kupić w sugerowanych cenach producenta, a ceny sklepowe są do trzech razy wyższe. Dodatkowo globalne problemy z produkcją sprawiają, że popyt znacznie przewyższa podaż. Wisienką na tym niesmacznym torcie są górnicy zajmujący się wydobyciem Ethereum, jak i skalperzy, którzy masowo wykupują karty. I tak oto znaleźliśmy się w miejscu, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. Na pocieszenie mamy dla was artykuł, w którym wymieniamy sposoby jak sobie radzić bez nowej karty graficznej.

Ceny kryptowalut ostatnio potężnie spadły, podobnie jak opłacalność wydobycia, ale wszyscy przeciwnicy wydobycia krypto, którzy już szykowali się na zalew tanich kart z koparek srodze się zawiedli. W ramach ciekawostki - w sklepach można znaleźć topowe modele RTX 3090 w cenie 20 tysięcy złotych (i wiemy, że znajdują swoich amatorów). Taki właśnie moment wybrała NVIDIA, by zaprezentować topowy model dla graczy - następcę GeForce RTX 3080 oznaczoną literkami Ti.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - prawie RTX 3090, ale z 12 GB pamięci VRAM

Na pierwszy rzut oka RTX 3080 Ti w wersji FE to bliźniak RTX 3080 FE - z wyglądu obie karty różni tylko nazwa, mają identyczne wymiary i wyposażenie. Podobnie jak wszystkie nowe karty FE, ta również korzysta z 12-pinowego gniazdka zasilania (do karty dołączona jest przejściówka na 2 x 8-pin).

GeForce RTX 3080 Ti - specyfikacja

Model GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3090 Generacja Turing / 12 nm Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Układ graficzny Turing TU102 Ampere GA102 Ampere GA102 Ampere GA102 Jednostki cieniujące 4352 8704 10240 10496 Jednostki teksturujące 272 272 320 328 Jednostki rasteryzujące 88 96 112 112 Rdzenie Tensor 544 272 (3rd gen) 320 (3rd gen) 328 (3rd gen) Jednostki RT 68 68 (2nd gen) 80 (2nd gen) 82 (2nd gen) Taktowanie rdzenia 1350/1545 MHz 1440/1710 MHz 1365/1665 MHz 1395/1695 MHz Moc obliczeniowa 13,45 TFLOPS 29,77 TFLOPS 34,10 TFLOPS 35,58 TFLOPS Pamięć wideo 11 GB GDDR6 352-bit 10 GB GDDR6X 320-bit 12 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci 14000 MHz 19000 MHz 19000 MHz 19500 MHz Przepustowość pamięci 612 GB/s 760,3 GB/s 912,4 GB/s 936,2 GB/s TGP (zasilanie) 250 W

(2x8-pin) 320 W

(1x12-pin) 350 W

(1x12-pin) 350 W

(1x12-pin) Interfejs PCIe 3.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Cena $999 (około 3700 zł) $699 (około 2700 zł) $1200 (około 4400 zł) $1499 (5500 zł)

Rzut oka na cyferki mówi nam, że karcie jest znacznie bliżej do RTX 3090, niż RTX 3080. To oczywiście dobra wiadomość, a RTX 3090 traci sens jako karta dla gracza (chociaż generalnie nigdy nią nie była).

A co jeśli kartą zainteresują się górnicy? Przypomnijmy, że RTX 3080 Ti w wersjach autorskich ma mieć blokadę (czy też raczej ograniczenie) wydobycia za pomocą algorytmu Dagger-Hashimoto (ETH), ale wersję FE będą jej pozbawione.

Ku naszemu zdziwieniu nasza wersja 3080 Ti... miała WŁĄCZONE ograniczenie wydobycia Ethereum. Przy domyślnych ustawieniach zaczynała kopanie z wydajnością 100 MH/s (przypomnijmy, że zoptymalizowana RTX 3090 wyciąga około 120 MH/s), ale szybko spadała ona do około 50 MH/s. Być może blokada została włączona w przedpremierowej wersji sterowników.

GeForce RTX 3080 Ti - testy wydajnościowe

Nasza obecna platforma testowa prezentuje się następująco:

Procesor: AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO)

AMD Ryzen 9 5900X (ustawienia: automatyczny PBO) Pamieć RAM: 2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie)

2 x 16 GB 3800 MHz (ustawienia: synchronicznie) Płyta główna: MSI X570 Godlike

MSI X570 Godlike SSD PCIe 4.0: Corsair MP400

Co z dalszym podkręcaniem modelu NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti?

Można z niego co nieco wycisnąć, ale nie jest to król OC. Widać, że karta fabrycznie jest już wyśrubowana. Radzimy uważać na wysokie temperatury VRAM (dotyczy to wszystkich topowych modeli).

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny, więcej=lepiej

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 18842 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 18058 AMD Radeon RX 6900 XT 17562 NVIDIA GeForce RTX 3080 16922 AMD Radeon RX 6800 XT 16710 ASUS ROG RX 6800 OC 14974 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14412 NVIDIA GeForce RTX 3070 13589 [OC] Radeon RX 6700 XT 12755 AMD Radeon RX 6700 XT 12284 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11925 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11887 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 10557 Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC 9814 Palit GeForce RTX 3060 9342 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 9304 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8836 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 5422 AMD Radeon RX 580 4770 Gigabyte GeForce GTX 1650 3956

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego, więcej=lepiej

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20195 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 19031 AMD Radeon RX 6900 XT 18353 NVIDIA GeForce RTX 3080 17510 AMD Radeon RX 6800 XT 17289 ASUS ROG RX 6800 OC 15104 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 14430 NVIDIA GeForce RTX 3070 13487 AMD Radeon RX 6700 XT 11989 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 11584 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 11550 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 10113 Gigabyte RX 5700 XT Gaming OC 9308 GeForce RTX 3060 8800 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 8773 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 8271 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 4885 AMD Radeon RX 580 4272 Gigabyte GeForce GTX 1650 3513

3D Mark - Port Royale (hybrid ray-tracing)

[punkty], więcej=lepiej

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 13352 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12736 NVIDIA GeForce RTX 3080 11324 AMD Radeon RX 6900 XT 9650 AMD Radeon RX 6800 XT 8861 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 8845 NVIDIA GeForce RTX 3070 8120 ASUS ROG RX 6800 OC 7696 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 7044 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 6773 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 6027 AMD Radeon RX 6700 XT 5877 GeForce RTX 3060 5105 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 5062

3D Mark - DXR Ray-tracing feature test

[kl./s.], więcej=lepiej

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 55 NVIDIA GeForce RTX 3080 48 NVIDIA GeForce RTX 3070 33 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 30 AMD Radeon RX 6900 XT 29 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 27 AMD Radeon RX 6800 XT 26 ASUS ROG RX 6800 OC 23 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 22 GeForce RTX 3060 20 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 18 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 15 AMD Radeon RX 6700 XT 13

Wyniki w 3D Markach nie pozostawiają żadnej wątpliwości, bo RTX 3080 Ti wszędzie znajduje się na czele. Warto zwrócić uwagę na świetną wydajność w ray-tracingu.

Co to jest Smart Access Memory (SAM) / Resizable BAR? To stosunkowo świeża technologia, która daje dostęp procesorowi do całej pamięci karty graficznej równocześnie, co pozwala na uzyskanie wyższej wydajności w grach. Warto podkreślić, że nazwa Smart Access Memory należy do AMD, a NVIDIA używa nazwy Resize BAR (właśnie pod tą nazwą znajdziemy ją w ustawieniach UEFI BIOS). W przypadku Radeonów technologia ta działa wyłącznie na kartach RX serii 6xxx, a w przypadku NVIDII na kartach serii 3xxx. SAM musi być włączona również na poziomie sterownika, a nie wszystkie tytuły zostały do niej przystosowane - dlatego też w niektórych grach będzie ona działać, a w innych nie.

NVIDIA uruchomiła działanie ResizeBAR na wszystkich kartach serii 3xxx i (teoretycznie) we wszystkich naszych testowych grach. Dlaczego teroretycznie? Bowiem Watch Dogs: Legion nieoczekiwanie się zbuntował...

Horizon: Zero Dawn – 1920 x 1080

[kl./s.] najwyższa jakość, więcej=lepiej

[ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 199

146 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 191

141 AMD Radeon RX 6900 XT 178

123 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 177

129 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 176

121 NVIDIA GeForce RTX 3080 166

117 AMD Radeon RX 6800 XT 162

114 ASUS ROG RX 6800 OC 142

99 NVIDIA GeForce RTX 3070 134

99 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 132

98 AMD Radeon RX 6700 XT 124

93 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 121

91 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 113

86 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 101

78 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 99

78 GeForce RTX 3060 99

76 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 89

70 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 88

70 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 54

46 AMD Radeon RX 580 49

40 Gigabyte GeForce GTX 1650 41

34 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 2560 x 1440

[kl./s.] najwyższa jakość, więcej=lepiej

[ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 165

127 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 157

121 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 147

108 AMD Radeon RX 6900 XT 145

106 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 145

105 NVIDIA GeForce RTX 3080 136

101 AMD Radeon RX 6800 XT 132

97 ASUS ROG RX 6800 OC 116

85 NVIDIA GeForce RTX 3070 108

83 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 106

83 AMD Radeon RX 6700 XT 98

76 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 96

76 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 90

71 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 79

64 GeForce RTX 3060 77

62 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 76

63 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 68

57 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 66

55 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 40

35 AMD Radeon RX 580 37

32 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 3840 x 2160

[kl./s.] najwyższa jakość, więcej=lepiej

[ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 99

81 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 91

74 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 89

72 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 84

70 NVIDIA GeForce RTX 3080 81

66 AMD Radeon RX 6900 XT 79

63 AMD Radeon RX 6800 XT 74

59 ASUS ROG RX 6800 OC 64

51 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 61

52 NVIDIA GeForce RTX 3070 60

50 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 54

46 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 51

44 AMD Radeon RX 6700 XT 51

42 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 45

38 GeForce RTX 3060 41

35 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 40

35 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 37

33 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 36

31 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 21

19 AMD Radeon RX 580 19

17 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

O ile w najniższej rozdzielczości topowa karta AMD pozwoliła sobie jeszcze "bryknąć" i dopiero technologia ResizeBAR pozwoliła GeForce RTX 3080 Ti zająć pierwsze miejsce, to w wyższych rozdzielczościach nie ma wątpliwości kto tu rządzi. Warto również zauważyć, że ResizeBAR pozwala RTX 3080 (bez Ti) prześcignąć 3080 Ti działającej bez tej technologii - jednak dotyczy to tylko rozdzielczości Full HD.

AC: Valhalla – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra wysokie, więcej=lepiej

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 148

107 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 138

100 AMD Radeon RX 6900 XT 126

90 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 121

84 AMD Radeon RX 6800 XT 118

83 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 114

80 [ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 106

78 ASUS ROG RX 6800 OC 105

74 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 101

76 AMD Radeon RX 6700 XT 98

70 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 96

71 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 94

69 NVIDIA GeForce RTX 3080 92

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 81

59 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 81

59 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 80

60 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 75

56 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 72

52 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 70

52 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 68

51 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 67

50 GeForce RTX 3060 65

49 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 62

47 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 50

38 AMD Radeon RX 580 42

33 Gigabyte GeForce GTX 1650 14

11 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AC: Valhalla – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra wysokie, więcej=lepiej

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 117

85 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 107

76 AMD Radeon RX 6900 XT 102

74 AMD Radeon RX 6800 XT 95

68 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 93

67 [ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 89

66 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 85

64 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 84

62 ASUS ROG RX 6800 OC 82

60 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 81

61 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 80

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 77

57 AMD Radeon RX 6700 XT 75

56 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 66

50 NVIDIA GeForce RTX 3070 66

50 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 61

47 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 60

47 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 60

45 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 54

41 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 54

43 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 52

41 GeForce RTX 3060 51

40 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 49

39 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 37

30 AMD Radeon RX 580 31

25 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AC: Valhalla – 3840 x 2160

[kl./s.] ultra wysokie, więcej=lepiej

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 70

52 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 62

47 AMD Radeon RX 6900 XT 61

46 [ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 61

47 AMD Radeon RX 6800 XT 60

46 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 58

46 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 57

45 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 56

44 NVIDIA GeForce RTX 3080 54

41 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 54

41 ASUS ROG RX 6800 OC 49

38 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 46

36 NVIDIA GeForce RTX 3070 45

36 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 43

32 AMD Radeon RX 6700 XT 41

32 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 40

31 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 38

31 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 35

28 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 33

26 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 32

26 GeForce RTX 3060 31

25 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 29

23 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 20

17 AMD Radeon RX 580 17

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Assassin's Creed Valhalla została świetnie - ale to naprawdę rewelacyjnie - zoptymalizowana pod Radeony RDNA i w żaden sposób nie da się tego ukryć. Tym niemniej nowy mocarz NVIDII zapewnia 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K UHD.

WD: Legion – 1920 x 1080

[kl./s.] tekstury HD, ultra, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6900 XT 124

98 AMD Radeon RX 6800 XT 114

91 [ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 110

87 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 108

87 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 108

86 NVIDIA GeForce RTX 3080 106

85 ASUS ROG RX 6800 OC 96

77 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 90

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 90

74 AMD Radeon RX 6700 XT 86

71 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 79

65 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 77

63 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 71

59 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 70

58 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 65

53 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 62

51 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 61

51 GeForce RTX 3060 61

51 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 39

33 AMD Radeon RX 580 35

29 Gigabyte GeForce GTX 1650 23

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

WD: Legion – 2560 x 1440

[kl./s.] tekstury HD, ultra, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6900 XT 94

75 [ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 93

77 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 89

73 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 89

74 AMD Radeon RX 6800 XT 86

69 NVIDIA GeForce RTX 3080 84

68 ASUS ROG RX 6800 OC 73

60 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 69

57 AMD Radeon RX 6700 XT 64

53 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 61

51 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 59

49 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 52

44 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 51

44 [ResizeBAR] GeForce RTX 3060 49

40 GeForce RTX 3060 46

39 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 45

38 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 45

37 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 28

24 AMD Radeon RX 580 26

22 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

WD: Legion – 3840 x 2160

[kl./s.] tekstury HD, ultra, więcej=lepiej

[ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 60

50 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 58

49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 58

49 AMD Radeon RX 6900 XT 55

46 NVIDIA GeForce RTX 3080 54

46 AMD Radeon RX 6800 XT 50

42 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 43

36 NVIDIA GeForce RTX 3070 43

37 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 43

37 ASUS ROG RX 6800 OC 43

36 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 37

32 AMD Radeon RX 6700 XT 37

32 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 36

30 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 36

30 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 32

27 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 32

26 GeForce RTX 3060 28

22 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 26

22 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 20

17 AMD Radeon RX 580 18

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Na premierę NVIDIA zalicza małą wpadkę, bo ni z tego ni z owego technologia ResizeBAR w tej grze przestała działać (nie przynosi żadnej wydajności). Jeśli zerkniecie na wykresy FHD i QHD to zauważycie, że działała ona bardzo dobrze na premierę RTX 3060. Być może problem tkwi w przedpremierowych sterownikach, a problem zostanie rozwiązany wraz z oficjalnymi "sterami".

Cyberpunk 2077 v1.12 – 1920 x 1080

[kl./s.] ultra, więcej=lepiej

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 121

86 V1.22 [ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 117

92 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 114

89 AMD Radeon RX 6900 XT 108

70 v1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 108

82 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 105

71 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 105

83 v1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 103

80 NVIDIA GeForce RTX 3080 101

77 AMD Radeon RX 6800 XT 95

66 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 88

60 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 85

66 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 82

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 80

65 ASUS ROG RX 6800 OC 80

57 AMD Radeon RX 6700 XT 75

52 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 70

58 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 70

58 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 62

52 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 57

45 GeForce RTX 3060 55

46 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 54

44 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 48

39 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 29

23 AMD Radeon RX 580 25

20 Gigabyte GeForce GTX 1650 22

17 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 v1.12 – 2560 x 1440

[kl./s.] ultra, więcej=lepiej

[ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 82

63 V1.22 [ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 79

66 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 77

63 AMD Radeon RX 6900 XT 76

57 V1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 74

61 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 72

60 v1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 70

58 NVIDIA GeForce RTX 3080 68

57 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 68

53 AMD Radeon RX 6800 XT 64

51 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 59

48 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 56

47 ASUS ROG RX 6800 OC 56

45 NVIDIA GeForce RTX 3070 53

45 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 53

43 AMD Radeon RX 6700 XT 50

39 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 46

40 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 45

37 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 41

35 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 35

30 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 35

29 GeForce RTX 3060 35

31 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 30

24 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 17

14 AMD Radeon RX 580 16

13 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Cyberpunk 2077 v1.12 – 3840 x 2160

[kl./s.] ultra, więcej=lepiej

V1.22 [ResizeBAR+OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 42

37 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 41

35 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6900 XT 39

32 V1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 39

34 AMD Radeon RX 6900 XT 38

31 V1.22 [ResizeBAR] NVIDIA GeForce RTX 3080 37

32 v1.22 NVIDIA GeForce RTX 3080 36

31 NVIDIA GeForce RTX 3080 35

30 [ResizeBAR] AMD Radeon RX 6800 XT 33

28 AMD Radeon RX 6800 XT 31

25 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 28

24 [ResizeBAR] ASUS ROG RX 6800 OC 28

25 NVIDIA GeForce RTX 3070 27

23 ASUS ROG RX 6800 OC 27

23 [ResizeBAR] Radeon RX 6700 XT 24

20 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 23

19 AMD Radeon RX 6700 XT 23

20 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 22

19 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 20

16 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 17

14 GeForce RTX 3060 17

14 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 16

14 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 14

11 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 7

6 AMD Radeon RX 580 7

6 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Większość wyników na wykresach wciąż wykonana jest na wersji 1.12, podczas gdy 1.22 przynosi już lekki wzrost wydajności. Jak na razie zdążyliśmy uzupełnić jedynie wyniki RTX 3080 (znajdują się tu wyniki zarówno w obu wersjach, więc możecie sprawdzić wzrost wydajności po optymalizacji gry). Oczywiście Cyberpunk 2077 nawet po patchowaniu ma konkretne wymagania, więc jeśli chcemy grać na ultra w 4K to nawet na 3080 Ti będziemy zmuszeni włączyć DLSS. AMD szykuje się do premiery swojej konkurencyjnej technologii Fidelity FX Super Resolution, więc i posiadacze Radeonów niedługo będą mogli spodziewać się przyśpieszenia przez zaawansowane skalowanie.

Technologia ResizeBAR pozwala najlepszym Radeonom dzielnie powalczyć z najmocniejszymi zawodnikami NVIDII, ale i AMD nie uniknęła tu wpadki (chociaż najprawdopodobniej było to spowodowane patchowaniem Cyberpunka 2077 przez Redów) - podczas naszych testów Cyberpunka 2077 z ray-tracingiem na Radeonach, okazało się, że technologia ta przestała działać, mamy nadzieję, że problem został już rozwiązany.

Pobór energii i temperatury

Jak wszystkie nowe modele Founders Edition, ta karta również charakteryzuje się wysoką kulturą pracy. Przy standardowych ustawieniach rdzeń rozgrzewa się do jakichś 75 stopni, a po podkręceniu do 85 stopni. Warto jednak zwrócić uwagę na wysoką temperaturę VRAM (bardzo szybko potrafi wskoczyć na 100 stopni), także uważajcie z podkręcaniem. Jeśli takie modele trafią do koparek ETH, to przy nieumiejętnym użytkowaniu mogą bardzo szybko zostać "zarżnięte".

Pobór energii platformy z procesorem AMD Ryzen 9 5900X

[W], mniej=lepiej

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 601 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 537 NVIDIA GeForce RTX 3080 498 AMD Radeon RX 6900 XT 471 AMD Radeon RX 6800 XT 451 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 411 ASUS ROG RX 6800 OC 385 Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 383 NVIDIA GeForce RTX 3070 369 NVIDIA GeForce RTX 2080 Super 368 AMD Radeon RX 6700 XT 357 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 350 Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti 343 ASUS Radeon TUF RX 5700 OC 342 AMD Radeon RX 580 327 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 311 GeForce RTX 3060 302 ASUS Radeon RX 5500 XT 8 GB 242 Gigabyte GeForce GTX 1650 187

Niewiele tu można dodać - topowa karta to i topowe wymagania. Jeśli chcecie w swoim komputerze zainstalować GeForce RTX 3080 Ti to szykujcie zasilacz o mocy conajmniej 750 watów.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - czy warto kupić?

Powiedzmy sobie szczerze - sytuacja na rynku jest taka, że gracze kupią wszystko w miarę normalnej cenie. Sugerowana cena NVIDII mogłaby być nieco niższa (a jest to przypomnijmy 5600 złotych), bo wzrost wydajności ponad znacznie niżej wyceniony model RTX 3080 nie jest aż tak duży, ale to i tak mniej niż życzy sobie za RTX 3090. Oczywiście sugerowane ceny to obecnie fikcja - nie mamy złudzeń, że kupicie RTX 3080 Ti w cenie sugerowanej.

Nie zrozumcie nas źle - GeForce RTX 3080 Ti to świetna, topowa karta NVIDII dla graczy. Znacznie bardziej sensowna niż 24-gigabajtowa RTX 3090.

Przypomnijmy, że RTX 3090 promowana była na siłę jako karta dla graczy, gdy w rzeczywistości jej pojemność pamięci VRAM wskazuje na to, że jest to model Titan (do profesjonalnych obliczeń wymagających dużo pamięci VRAM).

ALE. To najgorszy możliwy moment na premierę topowego modelu i mówię tu oczywiście o nas - klientach. Możliwości produkcyjne każdego vendora są obecnie mocno ograniczone i stworzenie high-endowego modelu zabiera mnóstwo cennych zasobów, które mogłyby być wykorzystane do zwiększonej produkcji RTX 3080, czy RTX 3070, które są modelami znacznie bardziej przystępnymi cenowo. Jeszcze lepiej byłoby gdyby NVIDIA przeznaczyła swoje moce przerobowe na RTX 3060 Ti i RTX 3060, bo więcej niedrogich kart na rynku, to więcej zadowolonych graczy i więcej towaru na sklepowych półkach w lepszych cenach.

No, ale jest jak jest. NVIDIA postawiła na umocnienie swojej pozycji jako producenta najwydajniejszych kart graficznych. Zwiększenie produkcji to obecnie fikcja. Wydaje mi się, że premiera 3080 Ti oznacza jeszcze mniej dobrze wycenionych kart graficznych na sklepowych półkach - i obym się mylił.

Opinia o Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition Plusy szybsza od RTX 3080 i wyposażona w 12 GB VRAM GDDR6X

bardzo dobra wydajność w ray-tracingu

wsparcie technologii DLSS 2.0 i ResizeBAR

8-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0

HDMI 2.1 i DP 1.4a

bardzo dobry system chłodzący i kultura pracy (tryb 0db) Minusy prądożerna

topowe karty konkurencji mają 16 GB VRAM

Ocena końcowa 92% 4.6/5