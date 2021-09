Kryzys na rynku kart graficznych najbardziej uderzył w graczy, którzy mają problem z zakupem nowych modeli Nvidii i AMD. Okazuje się, że takiego problemu nie mają kopacze kryptowalut – jeden z handlarzy koparkami pochwalili się świeżutką dostawą nowych Radeonów.

Problem z dostępnością wynikają ze zbyt małej produkcji kart graficznych – efekt jest taki, że sprzętu albo nie ma, albo jest dostępny w zawyżonych cenach. Ostatnie statystyki pokazują, że trend podwyżek raczej się utrzymuje. Mało tego! Szef Nvidii prognozuje utrzymanie się kryzysu jeszcze w przyszłym roku.

Sklep pochwalił się dostawą nowych kart - sprzęt trafi do koparek kryptowalut

Okazuje się, że problem z zakupem kart graficznych nie dotyczy górników. Sklep Cryptominers Bahrain, który specjalizuje się w budowaniu koparek kryptowalut, pochwalił się w mediach społecznościowych dostawą nowych kart graficznych od Sapphire, PowerColor i XFX.

Zresztą zobaczcie sami:

Na ujęciu widać setki kart Radeon RX 6900 XT, Radeony RX 6800 i Radeon RX 6800 XT, Radeon RX 6700 XT, a nawet starszych modeli Radeon RX 580 (to wersje wyposażone w 8 GB pamięci VRAM, które nadal nadają się do kopania np. Ethereum).

Producenci sprzedają karty kopaczom kryptowalut

Wygląda więc na to, że producenci przekazują dostawy kart graficznych do sklepów specjalizujących się w budowaniu koparek i w taki sposób trafiają one w ręce górników (już wcześniej pojawiały się doniesienia, że mogą oni masowo wykupywać modele ze średniej i wysokiej półki).

Szkoda, bo niektórzy gracze mogą co najwyżej pomarzyć o takim sprzęcie. Częstą praktyką jest opóźnianie realizacji zamówień przez sklepy lub nawet proponowanie słabszych, lepiej dostępnych modeli zamiast zamówionego egzemplarza. Nie powinno więc nas dziwić, że ujawniony materiał spotkał się z oburzeniem graczy i branżowych mediów.

Co myślicie o takim podejściu? Jesteście zdania, że dystrybutorzy mogą sprzedawać sprzęt komu chcą, czy jednak powinni priorytetowo traktować graczy. Koniecznie dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Twitter @ coreteks