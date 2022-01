Czekacie na nowe karty graficzne Nvidii? Jeżeli tak, to mamy dobre wieści – producent podczas targów CES 2022 zapowiedział nowe modele dla komputerów i laptopów. Jest na co czekać!

Nvidia wprowadza kartę graficzną GeForce RTX 3050 - to model ze średnio-niższej półki, który pozwoli na płynne granie w rozdzielczości 1080p z raytracingiem.

W planach producenta jest GeForce RTX 3090 Ti, czyli nowy lider wydajności z konsumenckiego segmentu - karta ma zastąpić GeForce RTX 3090.

Podczas konferencji zaprezentowano mobilne karty graficzne GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 Ti, które będą napędzać wydajne laptopy do gier.

Nvidia zaprezentowała także czwartą generację techniki Max-Q, która poprawia efektywność, wydajność i czas pracy na baterii laptopów z kartami GeForce.

Jeżeli czytacie nasze newsy, to konferencja Nvidii nie powinna być dla Was zaskoczeniem. Ostatnio w sieci pojawiało się sporo przecieków, które zdradziły dużo szczegółów na temat planowanych nowości (i sporo z nich rzeczywiście się potwierdziło). Czego zatem możemy się spodziewać u „zielonych”?

Premiera karty graficznej Nvidia GeForce RTX 3050

GeForce RTX 3050 to chyba najciekawsza z zaprezentowanych nowości – nowa karta plasuje się poniżej modelu GeForce RTX 3060 i teoretycznie ma być dobrą propozycją do budowy niedrogich komputerów do grania w 1080p (producent chwali się, że to pierwsza karta klasy 50 przeznaczoną dla komputerów stacjonarnych, która jest w stanie obsłużyć najnowsze gry wykorzystujące ray tracing przy ponad 60 fps).

Specyfikacja? Tutaj bez większego zaskoczenia.

Model GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3050 8 GB GeForce GTX 1650 Układ graficzny Ampere GA106-300 Ampere GA106-150 Turing TU117-300 Jednostki cieniujące 3584 2560 896 Jednostki teksturujące 112 80 56 Jednostki rasteryzujące 64 64 32 Rdzenie Tensor 112 (3. gen) 80 (3. gen) - Jednostki RT 28 (2. gen) 20 (2. gen) - Taktowanie rdzenia 1320/1777 MHz 1552/1777 MHz 1485/1665 MHz Pamięć wideo 12 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 128-bit 4 GB GDDR5 128-bit Taktowanie pamięci 15 000 MHz 14 000 MHz 8000 MHz Przepustowość pamięci 360 GB/s 224 GB/s 128 GB/s TGP (zasilanie) 170 W (8-pin) 130 W (8-pin) 75 W (brak) Cena (sugerowana) $329 $249 $149

Karta bazuje na układzie graficznym Ampere GA106 z 2560 jednostkami CUDA, 20 jednostkami RT (2. generacji) i 80 jednostkami Tensor (3. generacji). Oprócz tego przewidziano 8 GB pamięci GDDR6 128-bit (póki co nic nie wiadomo o wariancie z 4 GB VRAM, ale przecieki sugerowały pojawienie się takich modeli).

Nvidia nie komentuje tematu wydajności kopania kryptowalut, ale zastosowanie 8 GB VRAM może sugerować dobry potencjał sprzętu. Na pewno niedługo dowiemy się na co tutaj stać najsłabszego RTX-a z nowej generacji.

Dostępność? Karty RTX 3050 z 8 GB pamięci VRAM mają trafić do sprzedaży 27 stycznia – u nas ceny podobno mają zaczynać się od 1359 złotych. Ile realnie trzeba będzie zapłacić? Patrząc na obecną sytuację na rynku, to raczej nie powinniśmy liczyć na takie stawki (przynajmniej na początku).

Nvidia zapowiada GeForce RTX 3090 Ti – nadchodzi nowy król wydajności

To jednak nie koniec nowości. Nvidia zapowiedziała także kartę graficzną GeForce RTX 3090 Ti, która ma objąć pozycję nowego lidera wydajności (zastąpi ona tutaj model GeForce RTX 3090).

Co prawda producent nie zdradził zbyt wielu szczegółów dotyczących konstrukcji, ale w sieci już krążą informacje z nieoficjalną specyfikacją. Jedno jest pewne – RTX 3090 Ti będzie najwydajniejszą kartą graficzną dostępną na rynku.

Model GeForce RTX 3090 Ti* GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti Generacja Nvidia Ampere Nvidia Ampere Nvidia Ampere Układ graficzny GA102-350 GA102-300 GA102-225 Jednostki cieniujące 10752 10496 10240 Jednostki teksturujące 336 328 320 Jednostki rasteryzujące 112 112 112 Rdzenie Tensor 336 (3. gen) 328 (3. gen) 320 (3. gen) Jednostki RT 84 (2. gen) 82 (2. gen) 80 (2. gen) Taktowanie bazowe 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz Taktwanie Boost 1860 MHz 1695 MHz 1635 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 21 000 MHz 19 500 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 1008 GB/s 936 GB/s 912 GB/s Współczynnik TDP 450 W 350 W 350 W Cena (sugerowana) DUŻA $1499 $1199 *specyfikacja nieoficjalna

Więcej informacji o karcie powinniśmy poznać jeszcze w tym miesiącu. Cena? W kuluarach mówi się o konieczności wzięcia kredytu pod hipotekę :-).

GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 Ti – nowe karty dla gamingowych laptopów

Podczas konferencji Nvidii nie mogło też zabraknąć kart dla gamingowych laptopów – zgodnie z ostatnimi przeciekami, producent zaprezentował tutaj modele GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 Ti, które trafią do wydajniejszych konstrukcji.

GeForce RTX 3080 Ti wykorzystuje układ graficzny Ampere GA103S z 7424 jednostkami CUDA i dysponuje 16 GB pamięci GDDR6 – taka specyfikacja pozwoli na komfortowe granie w 1440p na ustawieniach Ultra. Nvidia chwali się, że nowa karta ma zapewniać wyższą wydajność niż desktopowy model Nvidia TITAN RTX.

Drugi model - GeForce RTX 3070 Ti korzysta ze słabszego rdzenia GA104 z 5888 jednostkami CUDA i oferuje 8 GB pamięci GDDR6. Producent chwali się, że karta jest o 70% szybsza od modelu GeForce RTX 2070 SUPER i może zaoferować 100 fps w rozdzielczości 1440p.

Na laptopy z nowymi kartami będziemy musieli poczekać do 1 lutego 2022 roku – modele z RTX 3080 Ti mają zaczynać się od 2499 dolarów, a z RTX 3070 Ti od 1499 dolarów. Wśród planowanych nowości są też modele NVIDIA Studio, w tym konstrukcje firm ASUS, MSI i Razer.

Nvidia przy okazji zaprezentowała także czwartą generację techniki Max-Q, która pozwala zoptymalizować wydajność mobilnych układów graficznych. Nowe funkcje to CPU Optimizer, Rapid Core Scaling oraz Battery Boost 2.0, które dodatkowo zwiększają efektywność, wydajność i czas pracy na baterii.

Które z zaprezentowanych kart są dla Was najbardziej interesujące? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Nvidia