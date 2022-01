GeForce RTX 3080 Ti to jedna z tych kart graficznych, która teoretycznie nie powinna interesować kopaczy kryptowalut. Czy aby na pewno? W praktyce nie wygląda to tak pięknie, bo górnicy znaleźli sposób na poprawę jej osiągów.

GeForce RTX 3080 Ti to topowa propozycja Nvidii skierowana typowo do graczy. Karta zadebiutowała w czerwcu ubiegłego roku jako następca modelu GeForce RTX 3080 – otrzymaliśmy mocniejszy układ graficzny i więcej pamięci wideo, co przełożyło się na dużo lepsze osiągi.

Nowy model wprowadził też jeszcze jedną istotną zmianę – chodzi o fabryczne ograniczenie wydajności kopania kryptowaluty Ethereum (podobnie jak w modelach LHR), co teoretycznie miało zniechęcić górników do wykupywania sprzętu. Okazuje się, że da się obejść owe zabezpieczenie.

GeForce RTX 3080 Ti – górnicy znaleźli sposób na poprawę wydajności kopania

GeForce RTX 3080 Ti przy standardowych ustawieniach osiąga wydajność około 58 – 64 MH/s przy kopania kryptowaluty Ethereum. Konstrukcja cechuje się jednak dużym zapotrzebowaniem na energię, więc realnie nie jest zbyt opłacalną propozycją do budowy koparek kryptowalut.

Wydajność karty można zwiększyć przez podmianę BIOS-u.YouTuber CryptoDonkeyMiner zauważył, że wgranie oprogramowania z kart Dell/Alienware GeForce RTX 3090 pozwala zwiększyć osiągi do 110 MH/s (czyli o 72%!). Po takiej modyfikacji karta generuje już konkretne zyski.

Zmiana oprogramowania wiąże się z ryzykiem uszkodzenia karty, ale wzrost osiągów na pewno zachęci wielu górników do eksperymentów. Niestety, dla graczy może to oznaczać jeszcze większe problemy z zakupem kart (które i tak są dostępne w horrendalnie wysokich cenach - przykładem może być niereferencyjny model Gainward GeForce RTX 3080 Ti Phantom GS).

Nadziei można upatrywać w transformacji Ethereum. Niedługo kryptowaluta ma przejść z protokołu Proof-of-Work na Proof-of-Stake, więc kopanie na kartach graficznych będzie całkowicie nieopłacalne. Oczywiście o ile górnicy nie przerzucą się na inną kryptowalutę.

Źródło: YouTube @ CryptoDonkeyMiner, ComputerBase