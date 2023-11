Nvidia już pracuje nad nowymi kartami graficznymi GeForce RTX 5000 (Blackwell). Jest na co czekać! Według informacji krążących w sieci, producent przygotowuje tutaj bardzo wydajną konstrukcję.

Nowa generacja kart graficznych - GeForce RTX 4000 powoli zadomawia się na rynku i coraz częściej pojawia się w nowych komputerach dla graczy. Producent jednak nie zamierza na tym poprzestawać i już pracuje nad kolejną generacją kart.

GeForce RTX 5000 zaskoczy specyfikacją

W sieci coraz więcej się mówi o kolejnej generacji kart graficznych – najpewniej będą to modele Nvidia GeForce RTX 5000 z układami graficznymi na bazie architektury Blackwell (wykonanymi w nowoczesnej litografii TSMC N3). Nowa architektura na pewno jest wdrażana przez inżynierów Nvidii. Niedawno producent sam nawet zapowiedział profesjonalne akceleratory obliczeniowe Blackwell.

Według użytkownika kopite7kimi, producent pracuje nad kartą graficzną z układem graficznym Blackwell GB202 i 384-bitową pamięcią GDDR7. Najpewniej mówimy o topowym modelu z nowej serii (hipotetycznie może być to GeForce RTX 5090).

Co to oznacza dla graczy? Przede wszystkim to, że nowy model zaoferuje lepsze osiągi – karta ma bazować na całkowicie nowym układzie graficznym i korzystać z szybszych kostek pamięci wideo (tyle że o węższej magistrali niż pierwotnie zapowiadano - jakiś czas temu mówiono o 512-bitowym interfejsie). Nie wiadomo jednak, jak to wpłynie na koszt karty. Zachodzą poważne obawy, że nowa generacja kart jeszcze bardziej podniesie poprzeczkę w kwestii wyceny.

