Złe wieści dla wymagających graczy. Zakup kart graficznych GeForce RTX 4090 graniczy z cudem – w sklepach brakuje towaru, a dostępne modele są dostępne w horrendalnych cenach.

GeForce RTX 4090 to topowa karta graficzna, która dominuje we wszelkich rankingach wydajności. Nic więc dziwnego, że cieszy się ona sporym zainteresowaniem wśród najbardziej wymagających graczy i twórców treści. Problem w tym, że teraz mogą oni mieć spory problem z zakupem sprzętu.

Brakuje kart GeForce RTX 4090. Ceny idą w górę

W polskich sklepach brakuje kart graficznych GeForce RTX 4090. Przejrzeliśmy strony największych sklepów komputerowych i dostępność sprzętu jest mocno ograniczona – brakuje najtańszych modeli i gdzieniegdzie pozostały najdroższe modele.



Najtańsze wersje kart graficznych GeForce RTX 4090 są niedostępne (foto: Komputronik)

Ograniczona dostępność wpływa na wzrost cen kart graficznych. Ceny sprzętu są astronomiczne. Większość niereferencyjnych modeli jest dostępna za około 10 tys. złotych, natomiast lepsze konstrukcje to już koszt nawet 12 – 13 tys. złotych.

Jednym z nielicznych wyjątków jest model Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition, który można kupić w oficjalnym sklepie producenta za 8499 złotych (przy czym też zaobserwowaliśmy tutaj podwyżkę - jego cena od sierpnia wzrosła o 500 złotych).

Dlaczego brakuje kart GeForce RTX 4090?

Warto zauważyć, że zawirowania na rynku kart graficznych dotyczą całej Europy. Niemiecki serwis ComputerBase wskazuje, że GeForce RTX 4090 to jedyny nowy model, który od wakacji zaczął drożeć.



Ceny kart graficznych w niemieckich sklepach (źródło: ComputerBase)

Dlaczego w sklepach brakuje kart GeForce RTX 4090? Można podejrzewać, że wpływ na to ma zapowiedź embarga na dostawy topowych układów graficznych sprzętu do Chin – handlarze mieliby skupować ogromne ilości kart, przez co ich dostępność na Starym Kontynencie byłaby ograniczona. Trudno jednak potwierdzić tę teorię.

Źródło: inf. własna, ComputerBase