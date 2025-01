Karty graficzne GeForce RTX 5000 korzystają z nowej wtyczki zasilającej PCIe 5.0, która w modelach GeForce RTX 4000 sprawiała problemy i mogła prowadzić do uszkodzenia sprzętu. Czy użytkownicy nowej serii powinni się martwić?

Karty graficzne GeForce RTX 4000 wprowadziły wiele nowości, w tym nową wtyczkę zasilającą PCIe 5.0 12VHPWR. Złącze to umożliwia dostarczenie nawet 600 W mocy, co pozwoliło uprościć konstrukcję kart graficznych, umożliwiając zasilanie ich za pomocą jednego kabla.

rozwiń

Niestety, wkrótce po premierze pojawiły się doniesienia o problemach z kartami GeForce RTX 4090 - użytkownicy informowali o przypadkach przegrzewania i topienia wtyczki. Według producenta główną przyczyną problemów było niedokładne podłączenie wtyczki do gniazda przez użytkowników. Niewłaściwie osadzona wtyczka prowadziła do powstawania oporu i przegrzewania na styku, co w efekcie powodowało uszkodzenia. W międzyczasie opracowano ulepszony standard - 12V-2×6, który rozwiązuje problem niedokładnego podłączenia wtyczki. Dobrze obrazuje to powyższa grafika firmy Corsair.

GeForce RTX 5000 – co z wtyczką zasilania?

Problemy z kartami GeForce RTX 4000 i nową wtyczką zasilającą wzbudziły obawy dotyczące niezawodności tego rozwiązania. W związku z tym część użytkowników może obawiać się, czy podobne trudności nie wystąpią również w przypadku nadchodzących kart z serii GeForce RTX 5000.

Redaktorzy koreańskiego serwisu QuasarZone postanowili poruszyć tę kwestię podczas konferencji NVIDIA Editors Day, zadając pytania bezpośrednio producentowi.

QuasarZone: Kiedy wprowadziliście na rynek serię RTX 40, zmieniliście dodatkowe zasilanie na nowy standard 12+4-pin, ale w tym nowym standardzie, zwłaszcza w RTX 4090, wystąpił problem z topnieniem złącza z powodu przegrzania, czy zostało to rozwiązane w RTX 5090?

NVIDIA: Nie spodziewamy się, że tak się stanie w przypadku serii RTX 50. Wprowadziliśmy pewne zmiany w złączach, aby rozwiązać ten problem w tamtym czasie, a teraz, dwa lata później, wiemy, że tak się nie stanie.



Do kart GeForce RTX 5000 jest dodawany adapter, który pozwoli na podłączenie zasilacza ze starymi wtyczkami PCIe 6+2 pin

Producent jest zatem przekonany, że podobne problemy nie wystąpią w modelach z serii GeForce RTX 5000. Warto tutaj podkreślić, że nowe modele korzystają już z udoskonalonej wtyczki 12V-2×6. Jak będzie w praktyce? O tym przekonamy się po premierze, gdy karty trafią do użytkowników i będą mogli je użytkować w praktyce.